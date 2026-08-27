SOBRE O BRB

Presidente do TJBA busca ministros do STF contra decisão de Fux

TJBA tenta reverter no STF decisão de Fux que prorrogou contrato com o BRB para administrar depósitos judiciais do tribunal

Metrópoles

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:27

Ministro Fux Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, planeja procurar ministros do STF para tentar reverter a decisão do ministro Luiz Fux, que determinou a prorrogação, por mais 90 dias, do contrato do Banco de Brasília para a administração dos depósitos judiciais do TJBA.

Segundo apurou a coluna, a procuradora-geral do Estado da Bahia, Bárbara Camardelli Loi, também tem buscado interlocução com ministros do STF na tentativa de reverter a decisão. Como mostrou o Metrópoles, na coluna Grande Angular, a decisão de Fux foi tomada após o TJBA anunciar que não renovaria o contrato com o BRB.