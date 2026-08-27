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Presidente do TJBA busca ministros do STF contra decisão de Fux

TJBA tenta reverter no STF decisão de Fux que prorrogou contrato com o BRB para administrar depósitos judiciais do tribunal

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:27

Ministro Fux
Ministro Fux Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, planeja procurar ministros do STF para tentar reverter a decisão do ministro Luiz Fux, que determinou a prorrogação, por mais 90 dias, do contrato do Banco de Brasília para a administração dos depósitos judiciais do TJBA.

Segundo apurou a coluna, a procuradora-geral do Estado da Bahia, Bárbara Camardelli Loi, também tem buscado interlocução com ministros do STF na tentativa de reverter a decisão. Como mostrou o Metrópoles, na coluna Grande Angular, a decisão de Fux foi tomada após o TJBA anunciar que não renovaria o contrato com o BRB.

STF e seus ministros

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Luis Roberto Barroso discursa na Assembleia Legislativa da Bahia por Marina Silva/CORREIO
Fachin por Agência Brasil
Ministro Gilmar Mendes durante sessão extraordinária do STF por Carlos Moura/SCO/STF
A ministra do STF, Cármen Lúcia por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dias Toffoli por ASCOM/STF
MInistro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Ministro do STF, Nunes Marques por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro André Mendonça por Carlos Moura/SCO/STF
Ministro Cristiano Zanin por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Wilson Dias/Agência Brasil
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Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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