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Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso é preso em operação da Polícia Federal

PF apura suspeitas de irregularidades em contratos públicos e pagamentos a servidores do órgão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:48

Sérgio Ricardo de Almeida
Sérgio Ricardo de Almeida Crédito: Divulgação

Sérgio Ricardo de Almeida, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), foi preso nesta quinta-feira (29) em uma operação da Polícia Federal que apura suspeitas de irregularidades em contratos públicos e pagamentos a servidores do órgão. A possível participação dele nos fatos investigados não foi divulgada.

Uma das suspeitas é que contratos administrativos tenham sido suspensos como forma de pressionar empresas fornecedoras. A PF também investiga se houve tratamento desigual na liberação de recursos públicos, além de pagamentos a empresas e transações financeiras consideradas atípicas em contas de servidores.

Batizada de Tomada de Contas, a operação mobiliza mais de 180 policiais federais para cumprir seis mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão. As diligências ocorrem em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os investigadores buscam esclarecer, ainda, se depósitos bancários e saques frequentes de dinheiro em espécie realizados nas dependências do tribunal estão ligados às suspeitas envolvendo contratos e pagamentos.

Além das prisões e buscas, o STJ autorizou o bloqueio de bens relacionados à investigação e o acesso a informações protegidas por sigilo.

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