Presidente Lula embarca para a Cúpula do G20, na Índia

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente Lula. Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Após participar do desfile de 7 de setembro, que celebrou os 201 anos de independência do Brasil, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcou para a Índia, onde acontecerá a 18ª Cúpula de chefes de Estado e governo do G20. Na oportunidade, o Brasil assume, em cerimônia simbólica, a presidência rotativa do grupo que reúne as 19 principais economias do mundo e a União Europeia.



Segundo Lula, esta será uma oportunidade para debater a pauta da desigualdade no mundo. “Eu vou lá para discutir com ees uma coisa que me incomoda: a desigualdade de gênero, racial, no tratamento da saúde, no salário, de uma pessoa que come 20 vezes por dia e a outra que fica 20 dias sem comer", destacou o presidente.

Para o primeiro dia de cúpula, está prevista a participação do presidente Lula em duas reuniões temáticas do G20: “Um Planeta”, sobre desenvolvimento sustentável, e “Uma Família”, sobre crescimento inclusivo, progresso nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), educação, saúde, e desenvolvimento liderado por mulheres.

No domingo, acontece a terceira sessão da cúpula, com o painel “Um Futuro”, sobre transformações tecnológicas, infraestrutura pública digital, reformas multilaterais e o futuro do trabalho e emprego. Em seguida, haverá a transferência da Presidência do G20. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente irão falar sobre a Presidência da Índia em 2023 e as expectativas para o Brasil em 2024.

"Vamos presidir o G20 ano que vem, os BRICS em 2025 e ainda realizar a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), em Belém. São três megaeventos que vão dar ao Brasil uma visibilidade diferente do que ele teve nos últimos anos. O País volta a fazer com que o mundo nos respeite, pela seriedade com que a gente trata as pessoas e a questão do clima", afirmou.