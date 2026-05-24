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Presidente municipal do PL morre após passar mal em partida de futebol

Empresário Ademar Pahl Filho, de 40 anos, era presidente municipal do PL em Navegantes (SC)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:53

Morte foi registrada no sábado (23)
Morte foi registrada no sábado (23) Crédito: Divulgação

O empresário e presidente do Partido Liberal (PL) em Navegantes, em Santa Catarina, morreu no sábado (23) ao sofrer um infarto depois de uma partida de futebol com amigos. Ademir Pahl Filho, conhecido como Ademir Popeye, tinha 40 anos.

O diretório estadual do partido confirmou e lamentou a morte. "Popeye foi uma liderança respeitada, inspiradora e muito importante para o fortalecimento do partido em sua cidade. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos os navegantinos. Que Deus conforte os corações e conceda força a todos", escreveu. 

Ademir passou mal após jogar futebol. Ao chegar em casam pediu ajuda à esposa, que chamou o socorro, segundo informações do g1. Apesar dos esforços, ele morreu de infarto antes de ser levado ao hospital.

A família tmabém lamentou a morte. “Com pesar, comunicamos o falecimento de Ademar Popeye. Sua presença deixará saudades eternas, mas sua história permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz a nota da família.

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