CRIME

Presídio é alvo de operação após policiais cobrarem R$ 7 mil para entrada de garotas de programa

Investigação aponta participação de policiais penais, presos e familiares em esquema de entrada clandestina de mulheres

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:40

Policiais penais estão entre os alvos Crédito: Reprodução

Um esquema de corrupção no Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, em São Paulo, é alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal. As investigações apontam que policiais penais facilitavam a entrada clandestina de garotas de programa, celulares, drogas e bebidas alcoólicas na unidade prisional. Em uma das negociações identificadas, detentos teriam desembolsado R$ 7 mil para receber mulheres no presídio. As informações são do g1 São Paulo.

As conversas encontradas pelos investigadores mostram que o esquema envolvia servidores, presos e familiares. Em mensagens analisadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), um policial penal teria enviado fotografias de mulheres em trajes de banho a um detento, identificado como Gustavo Emiliano da Silva, para negociar a entrada delas em visitas íntimas. Na mesma conversa, os dois também discutiram valores cobrados para introduzir aparelhos celulares na cadeia.

Polícia Federal 1 de 8

Além dos encontros, o grupo cobrava pela entrada de produtos proibidos. Segundo o Ministério Público, uma das modalidades era chamada de “Sedex”, na qual policiais recebiam encomendas enviadas por familiares e as entregavam diretamente aos presos, sem fiscalização, por cerca de R$ 200 cada. Outra prática, conhecida como “bico”, envolvia a entrada de drogas e telefones mediante pagamentos aos servidores. Em uma conversa, a mãe de um detento relatou que um aparelho custaria R$ 20 mil, enquanto dois sairiam por R$ 35 mil.

A investigação também identificou formas de circulação do dinheiro, que era entregue em espécie em uma barraca em frente ao presídio ou transferido para contas de terceiros. Nesta terça-feira (10), as autoridades cumpriram 16 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em sete cidades paulistas. Seis pessoas foram presas, e a Justiça também foi acionada para determinar o bloqueio de bens de até R$ 1,6 milhão.