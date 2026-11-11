Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Presídio é alvo de operação após policiais cobrarem R$ 7 mil para entrada de garotas de programa

Investigação aponta participação de policiais penais, presos e familiares em esquema de entrada clandestina de mulheres

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:40

Policiais penais estão entre os alvos
Policiais penais estão entre os alvos Crédito: Reprodução

Um esquema de corrupção no Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, em São Paulo, é alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal. As investigações apontam que policiais penais facilitavam a entrada clandestina de garotas de programa, celulares, drogas e bebidas alcoólicas na unidade prisional. Em uma das negociações identificadas, detentos teriam desembolsado R$ 7 mil para receber mulheres no presídio. As informações são do g1 São Paulo. 

As conversas encontradas pelos investigadores mostram que o esquema envolvia servidores, presos e familiares. Em mensagens analisadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), um policial penal teria enviado fotografias de mulheres em trajes de banho a um detento, identificado como Gustavo Emiliano da Silva, para negociar a entrada delas em visitas íntimas. Na mesma conversa, os dois também discutiram valores cobrados para introduzir aparelhos celulares na cadeia.

Polícia Federal

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
Polícia Federal por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Polícia Federal por Reprodução/Polícia Federal
Polícia Federal por Arquivo Agência Brasil
1 de 8
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação

Além dos encontros, o grupo cobrava pela entrada de produtos proibidos. Segundo o Ministério Público, uma das modalidades era chamada de “Sedex”, na qual policiais recebiam encomendas enviadas por familiares e as entregavam diretamente aos presos, sem fiscalização, por cerca de R$ 200 cada. Outra prática, conhecida como “bico”, envolvia a entrada de drogas e telefones mediante pagamentos aos servidores. Em uma conversa, a mãe de um detento relatou que um aparelho custaria R$ 20 mil, enquanto dois sairiam por R$ 35 mil.

A investigação também identificou formas de circulação do dinheiro, que era entregue em espécie em uma barraca em frente ao presídio ou transferido para contas de terceiros. Nesta terça-feira (10), as autoridades cumpriram 16 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em sete cidades paulistas. Seis pessoas foram presas, e a Justiça também foi acionada para determinar o bloqueio de bens de até R$ 1,6 milhão.

A apuração teve início após a Operação Custos Proditor, realizada em março de 2026, quando celulares atribuídos ao policial penal Vinícius Freitas Silva foram apreendidos. A análise dos aparelhos levou à identificação de outros envolvidos. Parte dos investigados já responde a uma ação penal na 1ª Vara Criminal de Guarulhos, na qual o Ministério Público pede a condenação de Vinícius por corrupção passiva e associação criminosa, além de acusações de corrupção ativa e associação criminosa contra detentos e familiares.

Leia mais

Imagem - Deputado eleito sugere que críticos se mudem para a Bahia após ser cobrado por estragos de temporais em Curitiba

Deputado eleito sugere que críticos se mudem para a Bahia após ser cobrado por estragos de temporais em Curitiba

Imagem - Frentista é perseguido e morto a tiros por dono de carro de luxo após acidente de trânsito

Frentista é perseguido e morto a tiros por dono de carro de luxo após acidente de trânsito

Imagem - Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas

Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas

Mais recentes

Imagem - Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix; veja como resgatar

Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix; veja como resgatar
Imagem - Loteria enfrenta crise e deixa ganhadores sem receber prêmios de até R$ 160 mil

Loteria enfrenta crise e deixa ganhadores sem receber prêmios de até R$ 160 mil
Imagem - Médico, educadora e bibliotecária: três irmãos morrem em grave acidente em rodovia no litoral do Paraná

Médico, educadora e bibliotecária: três irmãos morrem em grave acidente em rodovia no litoral do Paraná