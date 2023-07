Preso, garoto de programa teria matado 11 clientes em SP

Um garoto de programa de 35 anos foi preso por suspeita de ter matado dois homens. Na delegacia, para a surpresa dos policiais, ele não só confessou os crimes, como alegou ter feito mais vítimas ao longo dos anos. Renato Teixeira da Silva foi preso nesta quarta-feira (5) em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Uol, o homem disse em depoimento que matou outras nove pessoas, além do duplo assassinato em que é suspeito. As vítimas seriam clientes, que teriam sido atacadas com golpes de faca ou veneno de peixe, descreveu ele, em depoimento oficial.

À polícia, ele teria dito que matava as vítimas quando se sentia contrariado. "O relato dele é de uma frieza incrível. Ele confessa que se encontrou com uma das vítimas e deu várias facadas por conta de uma discussão. Ele especifica até o tipo de faca que ele gosta de usar, uma de 15 cm, por não ter achado uma de 9 cm", explicou, ao Uol, o delegado Roberto Krasovic.

Renato Teixeira conhecia as vítimas em aplicativos de namoro. Antes dos crimes, no entanto, ele mantinha uma relação com elas durante um tempo. O homem teria confessado que as vítimas eram homens e mulheres. Para enganar as pessoas, ele se identificava como Bruno.