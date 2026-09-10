DEPOIMENTO

Preso por matar a esposa, tenente-coronel reclama de tarefas dentro do presídio militar: 'Sou um escravo aqui dentro'

Gerlado Neto relata tarefas como lavar banheiro e corredor, fazer faxina, buscar café, almoço e jantar e lavar louças

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:00

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves Crédito: Reprodução

A rotina no Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo, foi descrita pelo tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 54 anos, preso desde março por matar a própria esposa, como motivo de um desespero pessoal do oficial. Em depoimento à Corregedoria da Polícia Militar, o oficial afirmou que precisa seguir regras impostas pelos próprios detentos e realizar tarefas como limpeza de banheiros e corredores. “Eu sou um escravo aqui dentro”, declarou.

Rosa Neto está detido desde 18 de março e responde pelo feminicídio da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, além de fraude processual. A policial foi morta com um tiro na cabeça em fevereiro. O tenente-coronel rejeita as acusações e afirma que Gisele cometeu suicídio. O depoimento foi registrado em 2 de abril, durante um Inquérito Policial Militar conduzido pela Corregedoria.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça 1 de 9

Segundo o relato apresentado pelo oficial, até mesmo o acesso à própria cela depende de autorização. Ele afirmou que precisa pedir permissão ao policial mais antigo do espaço, que seria um soldado. Entre as atividades que diz desempenhar estão lavar louças, buscar as refeições e fazer a limpeza de diferentes áreas do presídio. A situação, segundo ele, seria agravada pela posição que ocupava dentro da corporação.

O tenente-coronel afirmou que a presença de policiais que já estiveram sob sua fiscalização também tornou a convivência no presídio mais difícil. Ele disse que antigos colegas de farda o abordam e fazem cobranças quando o encontram no local. Na avaliação de Rosa Neto, oficiais presos enfrentam uma realidade diferente daquela vivida por cabos e soldados. “Quando um oficial cai aqui é bem diferente”, afirmou durante o interrogatório.

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves 1 de 4

Em outro trecho do depoimento, o oficial relatou uma conversa de cerca de uma hora e meia com o coronel Komata, na qual teria passado boa parte do tempo chorando. “Ontem eu fiquei na sala do coronel Komata conversando com ele durante uma hora e meia, foi uma hora chorando, porque eu tô aqui desesperado”, disse. Ele também afirmou que passou a ser alvo de piadas entre os presos por causa de informações que, segundo sua versão, foram divulgadas pela imprensa de maneira incompleta.