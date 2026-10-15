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Preso por matar estudante de Direito em praça pública morre em hospital penitenciário

Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite matou a ex-namorada por não aceitar fim do relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:26

Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação Crédito: Reprodução

Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, preso por matar a estudante de Direito Lívia Berthoud, de 23, morreu na segunda-feira (12), no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP), em São Paulo. A morte foi registrada como suspeita no 13º Distrito Policial (Casa Verde), na capital paulista.

As informações são do g1. De acordo com o documento da polícia, o óbito ocorreu às 8h53. A causa da morte não havia sido divulgada até a última atualização das informações.

Carlos Eduardo estava internado na unidade de saúde após ser transferido para a capital paulista. Segundo o advogado de defesa, a transferência ocorreu depois de uma melhora no quadro clínico do custodiado.

Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação

Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
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Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução
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Lívia foi executada em praça; suspeito não aceitava fim de relação por Reprodução

O homem foi preso em flagrante em agosto, após o feminicídio da ex-companheira, Lívia Berthoud, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Na ocasião, ele foi ferido por um disparo de arma de fogo na região do pescoço, em uma tentativa de tirar a própria vida.

Após o episódio, Carlos Eduardo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao pronto-socorro de Pindamonhangaba. Ele permaneceu internado, entubado e sob escolta policial antes de ser encaminhado ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP).

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou a morte e informou que Carlos Eduardo havia sido encaminhado para tratamento médico pela Delegacia Seccional de Taubaté.

Ainda segundo a pasta, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames, e os familiares foram comunicados. A ocorrência foi registrada como morte suspeita.

Tags:

Direito Lívia Berthoud

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