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Preso por morte da esposa, PM tentou alegar que vítima se suicidou após pedido de divórcio

Policial afirmou que dormiu após conversar sobre o fim do casamento e acordou com o barulho do disparo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:04

Vinicius foi preso após a morte de Larissa
Vinicius foi preso após a morte de Larissa Crédito: Reprodução

A versão apresentada pelo policial militar Vinicius Costa Silva, de 26 anos, sobre a morte da esposa, a técnica em radiologia Larissa Cruz Morata, de 29, não convenceu os investigadores. Antes de ser preso, o soldado disse à Polícia Civil que a mulher havia cometido suicídio depois de uma conversa sobre o fim do casamento.

A principal hipótese da investigação, no entanto, é de que Larissa tenha sido assassinada, de acordo com informações do g1. O corpo da técnica em radiologia foi encontrado na manhã de domingo (6), dentro do banheiro da casa onde ela morava com Vinicius e o filho do casal, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Larissa tinha um tiro na cabeça e a arma usada no disparo estava sob o corpo dela.

Larissa foi morta dentro da própria casa

Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi achada morta no banheiro por Reprodução
Família não acredita em suicídio por Reprodução
Larissa tinha 29 anos por Reprodução
Larisa era casada com PM por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
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Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução

Segundo o depoimento do PM, ele havia contado à companheira que “não a amava mais como esposa” e queria “encerrar o relacionamento”. Os dois também eram donos de uma farmácia em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Após a conversa, Vinicius afirmou que foi dormir.

O policial disse ainda que não viu o momento em que Larissa foi atingida. De acordo com o relato, ele despertou posteriormente ao ouvir um barulho muito forte, que inicialmente teria associado à quebra de um vidro. “A conversa terminou e resolvi me deitar para dormir. Mais tarde acordei com um estrondo muito forte, que naquele momento me pareceu barulho de vidro quebrando”, declarou.

Ainda conforme o depoimento, Vinicius acionou o 190 logo depois e informou que a esposa havia disparado contra a própria cabeça com a arma dele. Na sequência, afirmou ter procurado familiares de Larissa para contar sobre a morte.

O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita a esclarecer, mas a hipótese de suicídio foi praticamente descartada ao longo da apuração. A investigação passou a considerar o assassinato como principal linha, enquanto familiares da vítima levantam a suspeita de feminicídio.

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Tags:

Morta em Casa Larissa Cruz Morata Esposa de pm

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