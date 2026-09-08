Preso por morte da esposa, PM tentou alegar que vítima se suicidou após pedido de divórcio

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Wendel de Novais
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:04
A versão apresentada pelo policial militar Vinicius Costa Silva, de 26 anos, sobre a morte da esposa, a técnica em radiologia Larissa Cruz Morata, de 29, não convenceu os investigadores. Antes de ser preso, o soldado disse à Polícia Civil que a mulher havia cometido suicídio depois de uma conversa sobre o fim do casamento.
A principal hipótese da investigação, no entanto, é de que Larissa tenha sido assassinada, de acordo com informações do g1. O corpo da técnica em radiologia foi encontrado na manhã de domingo (6), dentro do banheiro da casa onde ela morava com Vinicius e o filho do casal, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Larissa tinha um tiro na cabeça e a arma usada no disparo estava sob o corpo dela.
Larissa foi morta dentro da própria casa
Segundo o depoimento do PM, ele havia contado à companheira que “não a amava mais como esposa” e queria “encerrar o relacionamento”. Os dois também eram donos de uma farmácia em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Após a conversa, Vinicius afirmou que foi dormir.
O policial disse ainda que não viu o momento em que Larissa foi atingida. De acordo com o relato, ele despertou posteriormente ao ouvir um barulho muito forte, que inicialmente teria associado à quebra de um vidro. “A conversa terminou e resolvi me deitar para dormir. Mais tarde acordei com um estrondo muito forte, que naquele momento me pareceu barulho de vidro quebrando”, declarou.
Ainda conforme o depoimento, Vinicius acionou o 190 logo depois e informou que a esposa havia disparado contra a própria cabeça com a arma dele. Na sequência, afirmou ter procurado familiares de Larissa para contar sobre a morte.
O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita a esclarecer, mas a hipótese de suicídio foi praticamente descartada ao longo da apuração. A investigação passou a considerar o assassinato como principal linha, enquanto familiares da vítima levantam a suspeita de feminicídio.