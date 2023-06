Preta Gil revela motivo de não ter raspado a cabeça durante tratamento contra câncer

Preta Gil, que enfrenta um câncer no intestino desde o início do ano e que anunciou fim da radioterapia contra a doença na quarta-feira, 7, contou que uma das perguntas que mais recebe dos seguidores no Instagram é sobre queda dos cabelos, um problema bastante comum àqueles que lutam contra a doença. A cantora de 48 anos revelou o motivo de não ter raspado a cabeça



"Uma das perguntas que mais recebo, depois de quantos quilos eu perdi com o tratamento, é: por que não fiquei careca? Bem, eu perdi 70% dos meu fios, o que ficou foram poucos fios longos e um cabelo curto na raiz. O cabelo caiu, mas não fez buracos grandes no couro cabeludo", contou a artista na quarta-feira, 21