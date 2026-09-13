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PRF apreende máquinas e veículos utilizados em extração ilegal de minério às margens da BR-040

Caminhão foi abandonado na rodovia em Itabirito, MG

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 16:54

PRF apreende máquinas e veículos utilizados em extração ilegal de minério às margens da BR-040 Crédito: Divulgação/PRF

Uma operação de extração ilegal de minério de ferro foi interrompida após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar caminhão abandonados às margens da BR-040, em Itabirito, Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (10), no km 574 da rodovia.

Os policiais chegaram ao local depois de receberem uma denúncia sobre uma possível atividade de mineração irregular nas proximidades da faixa de domínio da União. Durante a fiscalização, a equipe encontrou sinais de que o terreno estava sendo utilizado para a retirada clandestina de minério.

Parte do material extraído havia chegado à própria rodovia. Os agentes também identificaram uma abertura irregular de acesso à BR-040 e indícios de danos ambientais provocados pela atividade.

As máquinas e o veículo estavam sem os operadores quando os policiais chegaram. Um caminhão formado por cavalo-trator e semirreboque havia sido deixado no local com uma carga de minério recém-extraído. Uma escavadeira e uma pá carregadeira também foram encontradas abandonadas.

Ao todo, a PRF apreendeu uma escavadeira, uma pá carregadeira, um cavalo-trator e um semirreboque. Os veículos e equipamentos foram levados para um pátio credenciado.

A Polícia Judiciária foi acionada para realizar perícia e apurar outras denúncias de atividade de mineração ilegal na região.

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