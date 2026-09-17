FENÔMENOS NATURAIS

Primavera começa na próxima semana; veja o que acontece com a Terra durante o equinócio

Estação começa oficialmente em 22 de setembro, às 21h05, no horário de Brasília; astrônoma explica por que os dias mudam de duração e meteorologista alerta para alterações no regime de chuvas

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:09

Primavera começa na próxima semana; veja o que acontece com a Terra durante o equinócio Crédito: Imagem gerada pela IA

O inverno está chegando ao fim, e a primavera de 2026 começa oficialmente na próxima terça-feira (22), às 21h05, pelo horário de Brasília. A data marca o equinócio de primavera no Hemisfério Sul e de outono no Hemisfério Norte. A estação segue até 21 de dezembro, quando começa o verão. Embora a mudança das estações seja facilmente percebida pelas temperaturas, pela duração dos dias e pelo comportamento da natureza, sua origem está na posição da Terra em relação ao Sol.

O fenômeno é resultado da inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação do planeta, que fazem diferentes regiões receberem os raios solares de maneiras distintas ao longo do ano. Segundo a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Josina Nascimento, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), as estações acontecem justamente por causa dessa combinação entre a inclinação do eixo da Terra e sua posição durante a órbita ao redor do Sol.

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“À medida que a Terra orbita o Sol, seu eixo inclinado sempre aponta na mesma direção e isso faz com que diferentes partes da Terra recebam os raios diretos do Sol. O instante exato do início de uma estação do ano é determinado por uma posição específica da Terra em sua órbita”, explica.

O que acontece no equinócio?

Para determinar o momento exato da mudança de estação, a astronomia considera a posição da Terra e o movimento aparente do Sol no céu. Nessa perspectiva, o Sol percorre um caminho chamado eclíptica, e o equinócio de setembro ocorre quando ele cruza o equador celeste, que corresponde à projeção do equador terrestre no céu, seguindo de norte para sul.

É esse mesmo instante que representa o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte. O fenômeno também está relacionado à duração do período de luz ao longo do dia. Perto dos equinócios, dia e noite apresentam comprimentos aproximadamente semelhantes, embora a duração exata possa variar de acordo com a localização e outros fatores.

A diferença fica mais evidente conforme aumenta a distância em relação ao Equador. No Hemisfério Sul, depois do equinócio de setembro, os dias ficam progressivamente mais longos e as noites mais curtas até o solstício de verão, que em 2026 ocorrerá em 21 de dezembro.

“ No início da primavera, os dias terão aproximadamente o mesmo comprimento das noites. No hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez maiores e as noites cada vez menores, até o maior dia do ano, que ocorre no início do verão, que neste ano será dia 21 de dezembro”, afirma Josina.

Onde o Sol nasce e se põe também muda

As estações não alteram apenas a duração dos dias. A posição aparente do Sol no horizonte também muda ao longo do ano, fazendo com que os pontos onde ele nasce e se põe variem. Nos equinócios, o Sol nasce aproximadamente no ponto cardeal leste e se põe no oeste. Já nos solstícios, o nascer e o pôr do Sol ocorrem nos pontos de maior afastamento em relação a essas direções.

No Hemisfério Sul, durante o solstício de verão, o Sol nasce mais ao sudeste e se põe mais ao sudoeste. No inverno, ocorre o contrário: o nascer acontece mais próximo do nordeste e o pôr do Sol, do noroeste. A data exata dos equinócios e solstícios também não é necessariamente a mesma todos os anos. A primavera pode começar em 22 ou 23 de setembro, por exemplo. Segundo Josina, essa variação está relacionada à diferença entre os períodos usados para definir o ano trópico e o ano sideral e à forma como o calendário organiza os anos bissextos.

“O nosso Calendário Gregoriano baseia-se no ano trópico e institui um ano bissexto em todos os anos divisíveis por 4, exceto para séculos inteiros, que só são bissextos se forem múltiplos de 400. Isso faz com que o instante do início de uma estação seja próximo ao instante do início da mesma estação 4 anos antes ou 4 anos depois”, explica.

Primavera deve mudar regime de chuvas em parte do Brasil

A chegada da nova estação também traz mudanças esperadas no comportamento do tempo em diferentes regiões do país. Segundo o MSc. Fabio Pinto da Rocha, meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), também vinculado ao MCTI, o período seco característico do outono e do inverno em áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Centro-Norte deve ser gradualmente substituído por períodos com maiores volumes de chuva.

A mudança tende a ficar mais evidente a partir de outubro, com chuvas principalmente na forma de pancadas localizadas. Esses episódios podem vir acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo, provocando danos e transtornos nas áreas atingidas.

O meteorologista recomenda acompanhar regularmente as previsões de tempo e os avisos meteorológicos, além das orientações da Defesa Civil Nacional e dos órgãos responsáveis em cada cidade. A primavera também pode registrar períodos de calor mais intenso. Rocha afirma que não está descartada a ocorrência de vários dias seguidos de sol, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar durante a tarde, condições que podem caracterizar ondas de calor.