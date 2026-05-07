FRIO

Primeira onda de frio do ano chega ao Brasil nesta sexta (8) e deve provocar queda nas temperaturas

Diversos estados serão afetados

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 11:56

Primeira onda de frio de 2025 está chegando Crédito: Shutterstock

A primeira onda de frio de 2026 começa a avançar pelo Brasil a partir desta sexta-feira (8) e deve provocar queda nas temperaturas em diversas regiões do país até a próxima quarta-feira (14). Segundo a previsão meteorológica, áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem registrar temperaturas até 5 °C abaixo da média esperada para maio.

Os efeitos da frente fria já começaram a ser sentidos no Sul do país nesta quinta-feira (7). Em Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, rajadas de vento de quase 70 km/h derrubaram árvores e postes.

Ranking do frio - top 5 1 de 5

A previsão indica risco de chuva forte, temporais e possibilidade de inundação em áreas da fronteira gaúcha, incluindo municípios como Alegrete. Porto Alegre ainda deve registrar calor nesta quinta, com máxima de 31 °C, mas a queda mais intensa nas temperaturas está prevista para os próximos dias.

Além do Sul, a massa de ar frio também deve atingir Mato Grosso do Sul e parte do Sudeste. Nessas regiões, os termômetros podem ficar até 5 °C abaixo da média histórica para o período.

Na Bahia, não há previsão de frio intenso associado à massa polar. No entanto, Salvador segue em atenção para chuva forte. A previsão aponta acumulado de até 70 milímetros nesta quinta-feira (7), após a capital registrar precipitações durante a madrugada.