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Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro; veja quem tem direito e como calcular

Benefício será depositado em duas etapas e tem valores proporcionais ao tempo de serviço; segunda parcela deverá ser antecipada para 18 de dezembro em 2026

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:30

Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro; veja quem tem direito e como calcular Crédito: Imagem gerada por IA

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2026 está chegando ao fim. Empregadores de todo o país têm até 30 de novembro para depositar o adiantamento aos trabalhadores. O benefício é garantido a quem tem vínculo de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados domésticos, urbanos, rurais, temporários e aprendizes, além de servidores públicos. A segunda parcela tem prazo legal até 20 de dezembro. Como a data cai em um domingo neste ano, o pagamento deverá ser antecipado para sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil antes do vencimento.

O valor recebido depende do tempo de serviço ao longo do ano. Segundo Altino Alves, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), quem trabalhou durante os 12 meses de 2026 tem direito ao equivalente a um salário bruto. Já quem foi contratado ao longo do ano recebe uma quantia proporcional: cada mês com pelo menos 15 dias de trabalho corresponde a 1/12 do benefício.

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Como é feito o cálculo do 13º salário?

O cálculo considera o salário bruto dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano. A primeira parcela corresponde, em regra, à metade do valor devido e é paga sem descontos. Na segunda, o empregador desconta o adiantamento já recebido, além das contribuições previdenciárias e do Imposto de Renda, quando aplicáveis.

Para entender como funciona, um empregado com salário fixo de R$ 4 mil e direito ao benefício integral recebe R$ 2 mil na primeira parcela. Já um trabalhador que ganha R$ 3 mil e foi admitido em 1º de julho terá seis meses computados. Nesse caso, o 13º total será de R$ 1,5 mil, com R$ 750 na primeira parcela.

Adicionais, horas extras e comissões pagos com frequência também entram na base de cálculo e podem aumentar o valor da gratificação. A legislação permite que as empresas antecipem o pagamento ao longo do ano, entre fevereiro e novembro, ou quitem o benefício em parcela única.

“O 13º salário é um direito constitucional e representa um importante reforço no orçamento das famílias, especialmente no fim de ano. Por isso, orientamos os empregadores a se organizarem para cumprir os prazos e a conferirem atentamente os cálculos, evitando erros que possam prejudicar o trabalhador”, afirma Altino Alves.

Quem tem direito ao benefício?

O 13º salário é garantido aos trabalhadores com vínculo formal de emprego, incluindo empregados domésticos, trabalhadores urbanos e rurais, temporários e aprendizes. Servidores públicos também recebem a gratificação, conforme as regras aplicáveis a cada categoria.

Por outro lado, não têm direito ao benefício estagiários, trabalhadores informais e sem carteira assinada, prestadores de serviço contratados como pessoa jurídica, freelancers e beneficiários de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o abono anual, mas seguem calendário próprio. Em 2026, o pagamento foi antecipado e realizado entre abril e junho. Quem teve o benefício concedido depois desse período recebe o valor proporcional conforme o calendário de novembro.

O que fazer se o 13º não for pago no prazo?