Primeiro deputado brasileiro eleito em estado dos EUA diz que vitória de Lula deu esperanças aos progessistas

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:54
A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026 repercutiu entre movimentos progressistas nos Estados Unidos e foi apontada como um estímulo para quem busca ampliar o espaço da esquerda no país. A avaliação é de Felipe Sousa-Lazaballet, brasileiro de 40 anos eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata. Em entrevista à TV Globo, ele afirmou que o resultado brasileiro renovou a esperança de grupos que enfrentam o avanço da direita.
Para Felipe, a mobilização dos eleitores no segundo turno mostrou que a participação nas urnas pode ser decisiva para mudar o cenário político. O deputado eleito destacou que a vitória de Lula ultrapassou as fronteiras brasileiras e serviu de referência para progressistas de outros países.
Seis curiosidades sobre a trajetória de Felipe Sousa-Lazaballet
“Os brasileiros mostraram para o mundo inteiro que é possível vencer contra a direita através de sair e votar. E essa nova esperança chegou nos corações de vários progressistas pelo mundo inteiro, inclusive aqui”, afirmou.
Nascido no Rio de Janeiro e criado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe relacionou o resultado das eleições brasileiras à disputa por espaço político nos Estados Unidos. Segundo ele, a experiência dos eleitores no Brasil reforçou a perspectiva de que a mobilização popular pode produzir mudanças mesmo em cenários considerados desfavoráveis.
O brasileiro foi eleito em uma região da Flórida tradicionalmente ligada ao Partido Republicano. Ele também apontou o desempenho dos democratas na Assembleia Legislativa estadual como sinal de avanço da sigla. De acordo com Felipe, o partido conquistou 16 cadeiras que antes eram ocupadas por republicanos.