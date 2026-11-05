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Primeiro deputado brasileiro eleito em estado dos EUA diz que vitória de Lula deu esperanças aos progessistas

Felipe Sousa-Lazaballet afirmou que mobilização dos eleitores brasileiros mostrou que é possível derrotar a direita

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:54

Aos 40 anos, Felipe foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata
Aos 40 anos, Felipe foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata Crédito: Reprodução

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026 repercutiu entre movimentos progressistas nos Estados Unidos e foi apontada como um estímulo para quem busca ampliar o espaço da esquerda no país. A avaliação é de Felipe Sousa-Lazaballet, brasileiro de 40 anos eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata. Em entrevista à TV Globo, ele afirmou que o resultado brasileiro renovou a esperança de grupos que enfrentam o avanço da direita.

Para Felipe, a mobilização dos eleitores no segundo turno mostrou que a participação nas urnas pode ser decisiva para mudar o cenário político. O deputado eleito destacou que a vitória de Lula ultrapassou as fronteiras brasileiras e serviu de referência para progressistas de outros países.

Seis curiosidades sobre a trajetória de Felipe Sousa-Lazaballet

Aos 14 anos, deixou Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e se mudou para os Estados Unidos por Reprodução
Dos 14 aos 26 anos, viveu em situação migratória irregular no país por Reprodução
Aos 26 anos, conseguiu autorização para trabalhar legalmente por meio do programa DACA por Reprodução
Em 2020, casou-se com Luis Sousa-Lazaballet e já possuía o green card, obtido por petição familiar por Reprodução
Em 2021, conquistou a cidadania americana, após cerca de 15 anos vivendo nos Estados Unidos por Reprodução
Aos 40 anos, Felipe foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata por Reprodução
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Aos 14 anos, deixou Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e se mudou para os Estados Unidos por Reprodução

“Os brasileiros mostraram para o mundo inteiro que é possível vencer contra a direita através de sair e votar. E essa nova esperança chegou nos corações de vários progressistas pelo mundo inteiro, inclusive aqui”, afirmou.

Nascido no Rio de Janeiro e criado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe relacionou o resultado das eleições brasileiras à disputa por espaço político nos Estados Unidos. Segundo ele, a experiência dos eleitores no Brasil reforçou a perspectiva de que a mobilização popular pode produzir mudanças mesmo em cenários considerados desfavoráveis.

O brasileiro foi eleito em uma região da Flórida tradicionalmente ligada ao Partido Republicano. Ele também apontou o desempenho dos democratas na Assembleia Legislativa estadual como sinal de avanço da sigla. De acordo com Felipe, o partido conquistou 16 cadeiras que antes eram ocupadas por republicanos.

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Eua Deputado Felipe Sousa-lazaballet

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