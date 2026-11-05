POLÍTICA

Primeiro deputado brasileiro eleito em estado dos EUA diz que vitória de Lula deu esperanças aos progessistas

Felipe Sousa-Lazaballet afirmou que mobilização dos eleitores brasileiros mostrou que é possível derrotar a direita

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:54

Aos 40 anos, Felipe foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata Crédito: Reprodução

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026 repercutiu entre movimentos progressistas nos Estados Unidos e foi apontada como um estímulo para quem busca ampliar o espaço da esquerda no país. A avaliação é de Felipe Sousa-Lazaballet, brasileiro de 40 anos eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata. Em entrevista à TV Globo, ele afirmou que o resultado brasileiro renovou a esperança de grupos que enfrentam o avanço da direita.

Para Felipe, a mobilização dos eleitores no segundo turno mostrou que a participação nas urnas pode ser decisiva para mudar o cenário político. O deputado eleito destacou que a vitória de Lula ultrapassou as fronteiras brasileiras e serviu de referência para progressistas de outros países.

Seis curiosidades sobre a trajetória de Felipe Sousa-Lazaballet 1 de 6

“Os brasileiros mostraram para o mundo inteiro que é possível vencer contra a direita através de sair e votar. E essa nova esperança chegou nos corações de vários progressistas pelo mundo inteiro, inclusive aqui”, afirmou.

Nascido no Rio de Janeiro e criado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe relacionou o resultado das eleições brasileiras à disputa por espaço político nos Estados Unidos. Segundo ele, a experiência dos eleitores no Brasil reforçou a perspectiva de que a mobilização popular pode produzir mudanças mesmo em cenários considerados desfavoráveis.