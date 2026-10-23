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Primeiro túnel imerso do Brasil terá custo de R$ 6,8 bilhões, ligação à BR-101 e reduzirá de uma hora a cinco minutos

Com seis faixas, ciclovia e passagem para pedestres, estrutura ligará Santos e Guarujá por baixo do estuário

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:58

Túnel Santos-Guarujá
Túnel Santos-Guarujá Crédito: Reprodução

O deslocamento entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, poderá levar menos de cinco minutos com a construção do primeiro túnel imerso do Brasil. Prevista para entrar em operação em 2031, a ligação terá 1,5 quilômetro de extensão, dos quais cerca de 870 metros ficarão sob o canal do Estuário de Santos.

A proposta é encurtar uma viagem que, dependendo das condições de circulação, pode consumir aproximadamente uma hora. A travessia fixa também deve reduzir a dependência das balsas, cujo funcionamento está sujeito a filas e a mudanças nas condições operacionais.

Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o empreendimento prevê três faixas de circulação por sentido, além de ciclovia e passagens para pedestres. A estrutura deverá atender veículos de passeio, transporte público e caminhões, assim como quem se desloca a pé ou de bicicleta.

Túnel vai ligar Santos ao Guarujá

Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao GuarujáTúnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
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Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação

Atualmente, cerca de 78 mil pessoas cruzam diariamente o canal em pequenas embarcações e balsas, segundo o g1. O projeto para conectar as duas margens foi estruturado em parceria entre a União e o governo de São Paulo, com participação de órgãos federais e estaduais.

O acesso ao corredor da BR-101/Rio-Santos será indireto. O túnel não desembocará na rodovia: a conexão ocorrerá pelas vias do Guarujá, incluindo a ligação com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

Para construir a passagem sob o estuário, serão utilizados grandes módulos de concreto produzidos previamente em docas secas, com câmaras internas de ar, conforme informações do g1. A técnica difere daquela empregada em túneis escavados em rocha, como ocorre em obras de metrô.

As características do terreno foram determinantes para a escolha do método. Formado por argilas moles e sedimentos fluviais, o solo da região não oferece estabilidade suficiente para escavações profundas.

Antes da instalação dos módulos, o empreendimento ainda precisa avançar nas etapas de projetos, estudos complementares, licenciamentos e preparação das áreas de construção. Segundo a administração municipal, o cronograma prevê o avanço das obras físicas a partir de 2027, com montagem dos canteiros, construção da doca seca e início da dragagem.

Nos anos seguintes, estão previstas a fabricação dos elementos de concreto, a preparação da trincheira no canal e a instalação das peças que formarão a passagem. A previsão mais recente do cronograma aponta a abertura do túnel ao tráfego em 2031.

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