INFRAESTRUTURA

Primeiro túnel imerso do Brasil terá custo de R$ 6,8 bilhões, ligação à BR-101 e reduzirá de uma hora a cinco minutos

Com seis faixas, ciclovia e passagem para pedestres, estrutura ligará Santos e Guarujá por baixo do estuário

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:58

Túnel Santos-Guarujá Crédito: Reprodução

O deslocamento entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, poderá levar menos de cinco minutos com a construção do primeiro túnel imerso do Brasil. Prevista para entrar em operação em 2031, a ligação terá 1,5 quilômetro de extensão, dos quais cerca de 870 metros ficarão sob o canal do Estuário de Santos.

A proposta é encurtar uma viagem que, dependendo das condições de circulação, pode consumir aproximadamente uma hora. A travessia fixa também deve reduzir a dependência das balsas, cujo funcionamento está sujeito a filas e a mudanças nas condições operacionais.

Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o empreendimento prevê três faixas de circulação por sentido, além de ciclovia e passagens para pedestres. A estrutura deverá atender veículos de passeio, transporte público e caminhões, assim como quem se desloca a pé ou de bicicleta.

Túnel vai ligar Santos ao Guarujá 1 de 7

Atualmente, cerca de 78 mil pessoas cruzam diariamente o canal em pequenas embarcações e balsas, segundo o g1. O projeto para conectar as duas margens foi estruturado em parceria entre a União e o governo de São Paulo, com participação de órgãos federais e estaduais.

O acesso ao corredor da BR-101/Rio-Santos será indireto. O túnel não desembocará na rodovia: a conexão ocorrerá pelas vias do Guarujá, incluindo a ligação com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

Para construir a passagem sob o estuário, serão utilizados grandes módulos de concreto produzidos previamente em docas secas, com câmaras internas de ar, conforme informações do g1. A técnica difere daquela empregada em túneis escavados em rocha, como ocorre em obras de metrô.

As características do terreno foram determinantes para a escolha do método. Formado por argilas moles e sedimentos fluviais, o solo da região não oferece estabilidade suficiente para escavações profundas.

Antes da instalação dos módulos, o empreendimento ainda precisa avançar nas etapas de projetos, estudos complementares, licenciamentos e preparação das áreas de construção. Segundo a administração municipal, o cronograma prevê o avanço das obras físicas a partir de 2027, com montagem dos canteiros, construção da doca seca e início da dragagem.