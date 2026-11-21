OPERAÇÃO CONTRA O CV

Prisão de ex-jogadora da Seleção não foi a única na família: irmã também é detida

Francisca Emanuella Morais da Rocha, 34 anos, foi detida dois dias após a prisão da ex-jogadora da Seleção Brasileira; investigação apura atuação de grupo ligado ao Comando Vermelho na região do Lagamar

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 08:40

Prisão de ex-jogadora da Seleção não foi a única na família: irmã também é detida Crédito: Divulgação

A irmã da ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Gabi Morais também foi presa em Fortaleza, no Ceará, por suspeita de envolvimento com uma organização criminosa. Francisca Emanuella Morais da Rocha, de 34 anos, foi detida na noite de quinta-feira (19), dois dias depois da prisão da atleta, na região do Lagamar, área apontada pela polícia como local de atuação do grupo investigado. As informações são do g1 Ceará.

Contra Emanuella havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa. Segundo a Polícia Militar, ela foi localizada durante um patrulhamento na região, após informações repassadas pelo serviço de inteligência do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A mulher foi abordada em uma rua, identificada e encaminhada à delegacia para os procedimentos legais.

Gabi Morais foi presa por lavar dinheiro para o Comando Vermelho 1 de 10

A polícia não detalhou qual seria a participação dela no esquema investigado. Gabi Morais foi presa na terça-feira (17), em Fortaleza, suspeita de lavar dinheiro para o Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, a ex-jogadora não atuaria sozinha: pelo menos dez familiares dela são investigados por possível participação no esquema criminoso, que teria atuação na região do Lagamar há pelo menos 20 anos.

Segundo o delegado Renê Mesquita, diretor do Departamento de Repressão à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Ceará, a organização tem características familiares, com integrantes que desempenhariam diferentes funções. Por causa do sigilo das investigações, a polícia não divulgou os nomes dos demais familiares nem detalhou a atuação individual dos suspeitos.

“Mais de 10 dos 40 [investigados] são familiares entre si, e eles estão nessa região do Lagamar, desses bairros circunvizinhos, há muito tempo, acredito que mais de 20 anos”, afirmou o delegado ao g1 Ceará.

Por que Gabi Morais foi presa?

A ex-jogadora foi um dos alvos da Operação Liquidação, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará para investigar uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho. Gabi é suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro para a facção. Segundo informações da imprensa local, uma das formas utilizadas pela atleta para a suposta lavagem seria um bar chamado Adega Revoada GM, localizado no bairro Lagamar. No estabelecimento, ela promovia festas com frequência.

A investigação apura crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio e participação em organização criminosa. Gabi foi localizada no bairro Aerolândia, próximo à comunidade do Lagamar. A defesa dela também não foi localizada pelo g1 até a última atualização da reportagem.

O que é a Operação Liquidação?