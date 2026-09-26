MINAS GERAIS

Problema em pista suspende voos em Confins e obriga passageiros a deixar aeronaves

Até às 11h33 deste sábado (26), 23 voos haviam sido afetados, sendo 20 cancelados, um atrasado e dois alternados; equipes trabalham em intervenção corretiva

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:04

Problema em pista suspende voos em Confins e obriga passageiros a deixar aeronaves Crédito: Reprodução

As operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, foram suspensas temporariamente na manhã deste sábado (26) após a identificação de um problema na pista. Segundo o BH Airport, equipes técnicas iniciaram imediatamente uma intervenção corretiva para restabelecer a operação com segurança. As informações são do g1 Minas Gerais.

Até 11h33, 23 voos haviam sido impactados pela ocorrência: 20 foram cancelados, um estava atrasado e dois foram alternados, segundo a administração do aeroporto. A suspensão também afetou passageiros que já estavam dentro das aeronaves. Após horas de espera e com o fim da jornada de trabalho da tripulação, pessoas que aguardavam o embarque tiveram que deixar os aviões e retornar ao saguão do terminal.

Imagens registradas por passageiros mostram uma das aeronaves parada enquanto os ocupantes desembarcam. O aeroporto mantém contato com as companhias aéreas para tentar reduzir os impactos provocados pela interrupção. A orientação do BH Airport é que os passageiros procurem diretamente as companhias responsáveis pelos voos para consultar a situação de cada viagem e eventuais mudanças nos horários.