ELEIÇÕES

'Problemas técnicos'? GOL cancela voo para Salvador na véspera das eleições, revolta passageiros e levanta suspeitas: 'Queremos votar'

Viajantes gritaram 'queremos votar' no aeroporto e cobraram explicações da companhia aérea; empresa atribuiu cancelamento a problemas técnicos e negou suspensão generalizada de voos

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:26

Ilhéus ganha novos voos e amplia acesso ao Rio, Salvador e destinos internacionais Crédito: Divulgação

O cancelamento de um voo da GOL Linhas Aéreas entre Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Salvador, na Bahia, provocou protestos de passageiros neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra viajantes revoltados no Aeroporto Internacional Salgado Filho, cobrando uma solução para conseguir chegar aos seus destinos antes da votação de domingo (25).

Nas imagens, um grupo de passageiros aparece gritando "queremos votar", em referência à preocupação com a possibilidade de não chegar a tempo aos respectivos domicílios eleitorais.

A situação ganhou repercussão nas redes sociais depois que começaram a circular relatos de que a companhia teria cancelado todos os voos programados para sábado entre o Sul e o Nordeste do país. Segundo essas publicações, as viagens teriam sido transferidas para domingo, data da votação.

As alegações levantaram suspeitas sobre uma possível relação entre os cancelamentos e as eleições. No entanto, não há comprovação de que outros voos tenham sido suspensos nem evidências de motivação política para a alteração.

Procurada pela Revista Fórum, a GOL negou que tenha ocorrido um cancelamento generalizado de viagens entre as duas regiões.

Segundo a empresa, apenas um voo foi afetado, justamente o que faria o trajeto entre Porto Alegre e Salvador. A companhia informou que a suspensão ocorreu por questões técnicas, sem detalhar a natureza do problema identificado.

Bahia: Eleições 2026 em números 1 de 15

A GOL também afirmou que todos os passageiros prejudicados foram reacomodados. A empresa não informou, na manifestação divulgada, os horários das novas viagens nem se todos os clientes conseguiriam chegar aos destinos antes do encerramento da votação.