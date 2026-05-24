AÇÃO

Procon apreende produtos vencidos há quase 2 anos em supermercado

Operação apreendeu produtos de limpeza, refrigerantes, sucos, biscoitos e salgadinhos de milho

Uma operação do Procon Goiás, realizada na última terça-feira (19/5), resultou na apreensão de 316 produtos com prazo de validade expirado em um supermercado situado em Palmeiras de Goiás, município localizado a cerca de 90 km de Goiânia. Entre as irregularidades flagradas, os fiscais identificaram produtos vencidos desde julho de 2024.

O que mais chamou a atenção da fiscalização foi a presença de itens que estavam expostos há quase dois anos fora do prazo, operando em total desacordo com as normas de saúde pública. Foram flagradas seis unidades de produtos de limpeza, válidas até julho de 2024, além de sucos que deveriam ter sido recolhidos em outubro do ano passado.