FEMINICÍDIO

Procurado na Bahia, homem é preso por matar companheira e esconder corpo na geladeira

Corpo estava dentro de um saco plástico e em estado de decomposição

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:29

Suspeito foi preso Crédito: Reproduçaõ

O homem suspeito de matar Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 anos, e esconder o corpo dentro de uma geladeira foi preso na terça-feira (25), em São Mateus, no interior do Espírito Santo. Silas Santos Fontoura, de 40 anos, também tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de homicídio na Bahia.

Benedita foi encontrada morta na noite de sexta-feira (21), dentro de uma casa no Centro de Montanha, na mesma região. O corpo estava dentro de um saco plástico preto, em estado de decomposição e com perfurações provocadas por arma branca.

Corpo foi escondido em geladeira 1 de 5

Natural de Nanuque (MG), Benedita mantinha um relacionamento com Silas, mas os dois não moravam juntos. Segundo a Polícia Civil, ela foi vista pela última vez no sábado (15).

Um vizinho, que também era locador do imóvel, questionou Silas sobre o desaparecimento. Conforme as investigações, ele teria afirmado que Benedita havia retornado para Nanuque. Na terça-feira (18), o homem pediu uma bicicleta emprestada ao vizinho e não foi mais visto.

A prisão ocorreu após monitoramento e troca de informações entre delegacias da região. Segundo o delegado Erick Lopes Esteves, titular das Delegacias de Polícia de Jaguaré e Vila Valério, havia a suspeita de que Silas estivesse se deslocando para Jaguaré, mas informações apontaram que ele estava em São Mateus.

"Durante o final de semana e trabalho intensivo, o delegado de Montanha informou a possibilidade de Silas estar se deslocando para Jaguaré. Foi realizado um monitoramento e hoje um colaborador informou que ele não estava no município, mas sim em São Mateus", explicou ao portal G1.