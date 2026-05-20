Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro

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Maysa Polcri
Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:41
A Polícia Civil de São Paulo investiga o ataque contra o procurador Giulian Salvador de Lima Regis, de 30 anos, que foi esfaqueado pelo companheiro em Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na terça-feira (19), e o suspeito segue foragido.
Giulian assumiu o cargo de procurador da cidade de São Paulo em 2024. Também trabalha como professor do Estratégia Concursos e é ex-delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar, e não teve o estado de saúde informado até então.
Segundo divulgado pelo g1, Giulian namora Gabriel Conceição Costa, de 19 anos, e os dois moram juntos há cerca de três meses no Centro de São Paulo. Em depoimento à polícia, o pai de Gabriel, contou que ao chegar em casa viu que o procurador e o namorado saíram juntos, sendo que Giulian estava enrolado em uma toalha ensanguentada. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha diversas perfurações pelo corpo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e fraude processual. A suspeita é de que a cena do crime tenha sido alterada antes da fuga do suspeito.