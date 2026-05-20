CRIME

Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro

Giulian Salvador de Lima Regis foi atacado na cidade de Cotia, em São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:41

Procurador foi esfaqueado em São Paulo Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil de São Paulo investiga o ataque contra o procurador Giulian Salvador de Lima Regis, de 30 anos, que foi esfaqueado pelo companheiro em Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na terça-feira (19), e o suspeito segue foragido.

Giulian assumiu o cargo de procurador da cidade de São Paulo em 2024. Também trabalha como professor do Estratégia Concursos e é ex-delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar, e não teve o estado de saúde informado até então.



Segundo divulgado pelo g1, Giulian namora Gabriel Conceição Costa, de 19 anos, e os dois moram juntos há cerca de três meses no Centro de São Paulo. Em depoimento à polícia, o pai de Gabriel, contou que ao chegar em casa viu que o procurador e o namorado saíram juntos, sendo que Giulian estava enrolado em uma toalha ensanguentada. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha diversas perfurações pelo corpo.