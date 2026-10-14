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Procurador-geral que pede a perda da patente de Bolsonaro recebe homenagem

Clauro Roberto de Bortolli comanda o Ministério Público Militar desde 2024, com mandato atual estendido até 2028

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:10

Bolsonaro é capitão da reserva do Exército e Clauro Roberto de Bortolli comanda o Ministério Público Militar desde 2024
Bolsonaro é capitão da reserva do Exército e Clauro Roberto de Bortolli comanda o Ministério Público Militar desde 2024 Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto - Reprodução/MPM

Procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli voltou ao centro das atenções após ter sido condecorado, na última sexta-feira (9), com a Medalha Mérito Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Sob seu comando, o Ministério Público Militar (MPM) apresentou, em fevereiro deste ano, ação pela perda do posto e da patente do Exército do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A honraria destina-se a militares e civis, brasileiros ou estrangeiros, organizações militares e instituições civis nacionais que tenham prestado serviços relevantes ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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Jair Bolsonaro Trama Golpista

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