Procurador-geral que pede a perda da patente de Bolsonaro recebe homenagem

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Metrópoles
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:10
Procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli voltou ao centro das atenções após ter sido condecorado, na última sexta-feira (9), com a Medalha Mérito Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Sob seu comando, o Ministério Público Militar (MPM) apresentou, em fevereiro deste ano, ação pela perda do posto e da patente do Exército do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A honraria destina-se a militares e civis, brasileiros ou estrangeiros, organizações militares e instituições civis nacionais que tenham prestado serviços relevantes ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.