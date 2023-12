Produção de veículos cai e vendas sobem em novembro ante novembro de 2022, mostra Anfavea

Em desempenho prejudicado pelo tombo das exportações, a produção da indústria de veículos teve no mês passado queda de 6,1% frente a novembro de 2022. No total, 202,7 mil unidades foram montadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.



Na comparação com outubro de 2023, novembro do mesmo ano mostrou crescimento de 1,5%.



O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 7, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras.

A produção de veículos passa a mostrar queda de 1,1% no acumulado desde o início do ano, somando 2,15 milhões de unidades até novembro.

Vendas

As vendas de veículos subiram 4,2% no mês passado no comparativo interanual, num total de 212,6 mil unidades.

Na margem - ou seja, de outubro para novembro -, houve queda de 2,4% nos licenciamentos, porém a variação negativa é explicada pelo calendário comercial mais curto em razão de dois feriados nacionais: Finados, no dia 2, e Proclamação da República, 15 de novembro.

O ritmo diário de novembro, assim como no mês anterior, continuou acima de 10 mil veículos.

Exportações

As exportações seguiram em queda no mês passado, recuando 44,6% frente ao número de um ano antes e 23% em relação a outubro. No total, 24,1 mil veículos foram embarcados em novembro.

Acumulado no mercado doméstico e externo

No acumulado desde o início do ano, as vendas no mercado doméstico agora mostram crescimento de 9,1%, somando 2,06 milhões de veículos em onze meses, enquanto as exportações, na direção oposta, recuam 15,9%, com 378,2 mil unidades embarcadas no mesmo período.

México, Argentina, Chile e Colômbia são os principais destinos dos carros exportados pelo Brasil.

Emprego