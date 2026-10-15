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Professor condenado pelo 8 de Janeiro vai para casa após cumprir 21% da pena, mas não pode usar redes sociais, determina Moraes

José de Arimateia deverá também usar tornozeleira eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 08:56

Professor José de Arimateia
Professor José de Arimateia Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o professor de dança José de Arimateia Gomes dos Santos, de 47 anos, a continuar em casa o cumprimento da pena de 14 anos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A prisão domiciliar será acompanhada por tornozeleira eletrônica e inclui a proibição de usar redes sociais, mesmo por meio de terceiros. A informação é do jornal O Tempo. 

Assinada em 9 de outubro, a decisão acolheu um pedido de reconsideração apresentado pela defesa no início do mês. Moraes havia rejeitado a prisão domiciliar em setembro, mas avaliou que as circunstâncias específicas do processo justificavam a concessão.

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Preso desde novembro de 2023, o mato-grossense cumpria a pena em regime fechado. O ministro determinou a expedição urgente do alvará de soltura, mas condicionou a saída à instalação do equipamento de monitoramento. Relatórios sobre o acompanhamento deverão ser enviados semanalmente.

Quem poderá visitá-lo

A decisão permite visitas de advogados constituídos, pais, irmãos, filhos e netos. Para receber outras pessoas, José de Arimateia precisará de autorização prévia do STF.

Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento

Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
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Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução

Também está proibido qualquer contato com outros envolvidos nos atos investigados. Ele não poderá deixar o país nem obter um novo passaporte, e o documento que possui ficará suspenso.

Saídas para atendimento de saúde dependerão de autorização judicial. Em situações de urgência ou emergência, poderá deixar a residência, mas terá de justificar a necessidade em até 48 horas. Se desrespeitar as condições, poderá voltar ao presídio.

Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro

Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
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Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução

Estudo, trabalho e leitura reduziram a pena

Antes de obter a prisão domiciliar, José de Arimateia teve 118 dias descontados da condenação por atividades realizadas durante o encarceramento.

Foram reconhecidos pela Justiça o trabalho, a conclusão de curso profissionalizante, a participação no Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e a leitura de livros, entre eles Crime e Castigo, A Moreninha e Inocência.

Até a data considerada nos cálculos apresentados na decisão, ele havia cumprido dois anos, dez meses e quatro dias de prisão efetiva.

Débora do Batom

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom por Reprodução
Débora do Batom por Revista Oeste
Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução

Condenação definitiva desde 2025

O processo foi encerrado, sem possibilidade de recurso, em março de 2025. José de Arimateia foi condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Os crimes estão relacionados à invasão e à depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília. Além dos 14 anos de prisão, a condenação inclui multa e indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, cujo pagamento é compartilhado de forma solidária com os demais condenados.

A autorização para permanecer em casa mantém a pena em execução, sob as restrições e o monitoramento determinados pelo STF.

Tags:

8 de Janeiro

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