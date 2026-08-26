SÃO PAULO

Professor é acusado de estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos em sala de aula

Adolescente compareceu acompanhada do pai na delegacia

Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:27

Sala de aula Crédito: Shutterstock

Um professor foi acusado de estupro de vulnerável contra uma aluna de 13 anos dentro de uma sala de aula na zona norte de São Paulo. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (25). A defesa não foi localizada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a adolescente compareceu acompanhada do pai ao 13º Distrito Policial (Casa Verde).

A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável. A SSP informou que outros detalhes serão preservados por envolver uma menor de idade.

Não foi informado em qual unidade de ensino o caso teria ocorrido nem se a escola pertence à rede estadual ou municipal.