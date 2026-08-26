Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professor é acusado de estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos em sala de aula

Adolescente compareceu acompanhada do pai na delegacia

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:27

Sala de aula
Sala de aula Crédito: Shutterstock

Um professor foi acusado de estupro de vulnerável contra uma aluna de 13 anos dentro de uma sala de aula na zona norte de São Paulo. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (25). A defesa não foi localizada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a adolescente compareceu acompanhada do pai ao 13º Distrito Policial (Casa Verde).

A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável. A SSP informou que outros detalhes serão preservados por envolver uma menor de idade.

Não foi informado em qual unidade de ensino o caso teria ocorrido nem se a escola pertence à rede estadual ou municipal.

Procurada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) afirmou que não identificou nenhuma denúncia relacionada ao caso. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que apura se há alguma denúncia envolvendo uma unidade da rede municipal.

Tags:

Escola são Paulo Estupro

Mais recentes

Imagem - Novo leilão das Casas Bahia tem 367 eletrodomésticos a partir de R$ 158; veja itens disponíveis

Novo leilão das Casas Bahia tem 367 eletrodomésticos a partir de R$ 158; veja itens disponíveis
Imagem - Conselheira tutelar trans é assassinada por policial militar e tem corpo enterrado em mata

Conselheira tutelar trans é assassinada por policial militar e tem corpo enterrado em mata
Imagem - Motorista de app é preso após estuprar passageira de 18 anos

Motorista de app é preso após estuprar passageira de 18 anos