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Professor é diagnosticado com câncer, acaba dispensado por escola após tratamento e consegue indenização na Justiça

Trabalhador havia retornado às atividades pouco antes do desligamento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:27

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Um professor que trabalhou por 25 anos em uma instituição de ensino de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, receberá R$ 25 mil de indenização por danos morais após ser demitido pouco tempo depois de retornar de um afastamento para tratar um câncer de próstata. A Justiça do Trabalho considerou a dispensa discriminatória. A decisão foi mantida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG).

O profissional foi diagnosticado com a doença em 2025 e precisou se afastar das atividades entre 26 de fevereiro e 31 de maio daquele ano para realizar o tratamento. Pouco depois de reassumir as funções, foi comunicado do desligamento. O vínculo com a escola havia começado em fevereiro de 2001.

Na ação, a instituição de ensino negou que a demissão tivesse relação com o diagnóstico. A defesa argumentou que o professor apresentava problemas de desempenho e comportamento, incluindo falhas durante as aulas, e que o desligamento ocorreu por motivos profissionais. Também afirmou que o período de afastamento médico foi respeitado e que o retorno ao trabalho aconteceu normalmente.

Justiça

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A primeira decisão foi proferida pela Vara do Trabalho de Cataguases, que reconheceu o caráter discriminatório da dispensa e condenou a escola ao pagamento de R$ 25 mil por danos morais, além de diferenças nas verbas rescisórias. A instituição recorreu, mas não conseguiu reverter o entendimento no TRT-MG.

Relatora do caso, a desembargadora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo destacou que a escola não apresentou documentos que comprovassem as supostas falhas profissionais. Segundo a magistrada, não havia registros de advertências, suspensões ou procedimentos disciplinares contra o trabalhador ao longo dos 25 anos de vínculo.

Outro ponto considerado pelos desembargadores foi o depoimento do representante da instituição. Ele confirmou que a escola tinha conhecimento do tratamento oncológico, que o professor havia retornado normalmente às atividades e que não ocorreu nenhum episódio específico que justificasse a demissão. A substituição do profissional logo após o desligamento também foi considerada na análise.

A relatora ressaltou que, em casos como esse, cabe ao empregador demonstrar que a dispensa ocorreu por uma razão legítima e sem relação com a doença. Como a instituição não conseguiu apresentar essa comprovação, foi mantido o reconhecimento da discriminação. O processo foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para análise de recurso de revista.

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