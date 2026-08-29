PELAS COSTAS

Professor é esfaqueado nove vezes por aluno durante aula após nota baixa

Caso aconteceu em escola particular de Manaus

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:32

Professor foi atacado quando escrevia no quadro, de costas Crédito: Reprodução

O professor particular Vinícius Siqueira Figueiredo, de 23 anos, foi esfaqueado nove vezes por um estudante de 15 anos durante uma aula na noite de quarta-feira (26), em um centro de reforço escolar em Manaus (AM). Segundo a defesa do professor, o ataque aconteceu depois que o aluno se frustrou com uma nota baixa em uma avaliação.

De acordo com os advogados ouvidos pelo portal D24AM, Vinícius escrevia no quadro quando foi surpreendido pelas costas pelo adolescente, que teria agido de forma repentina. O professor sofreu golpes na região próxima ao pescoço, além dos braços e das pernas.

Após ser ferido, Vinícius recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Posteriormente, ele foi transferido para um hospital particular, onde permanece internado. A família afirma que o jovem está fora de perigo, mas ainda passa por avaliações médicas.

A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) investiga o caso como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. O adolescente compareceu à delegacia na tarde de quinta-feira (27), prestou depoimento e foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP).

Adolescente não explicou o que motivou ataque

Segundo o delegado Luiz Rocha, o adolescente não explicou durante o depoimento o que teria motivado a agressão. Ele também não conseguiu esclarecer por que levou uma faca para a aula. A versão sobre a nota baixa como possível motivação foi apresentada pela defesa do professor.

Ainda conforme os advogados, não havia registro de desavenças anteriores entre Vinícius e o estudante. Testemunhas disseram que o adolescente apresentava comportamento retraído.

Vinícius cursa o ensino superior e dá aulas particulares há cerca de dois anos para complementar a renda e ajudar a pagar os próprios estudos. O pai dele, Theurym Figueiredo, acompanhou os procedimentos na delegacia e lamentou a violência contra o filho.