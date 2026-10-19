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Professor fica 20 meses sem salário e universidade terá de pagar indenização por danos morais

TST considerou ilegal manter docente sem aulas e sem remuneração enquanto o contrato de trabalho continuava ativo; decisão foi unânime.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:32

Professor fica 20 meses sem salário e universidade terá de pagar indenização por danos morais
Professor fica 20 meses sem salário e universidade terá de pagar indenização por danos morais Crédito: Imagem gerada pela IA

Um professor da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, deverá receber os salários referentes ao período em que ficou sem aulas e sem remuneração, além de indenização por danos morais. Por unanimidade, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) considerou ilegal a conduta da instituição, que manteve o contrato de trabalho ativo mesmo sem oferecer turmas ao docente.

Contratado em maio de 2014 para lecionar no curso técnico em automação industrial, o professor afirmou que deixou de receber aulas em novembro daquele ano. Sua carga horária foi zerada, mas ele continuou formalmente empregado até junho de 2016, quando foi demitido. Durante esse intervalo, ficou sem receber salários.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Na defesa, a universidade alegou que as disciplinas ministradas por ele haviam sido canceladas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do governo federal. Documentos do Ministério da Educação (MEC), porém, levaram a 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a concluir que duas turmas do curso haviam sido autorizadas no período. O registro de rejeição ou cancelamento só apareceu depois de novembro de 2015.

Universidade terá de pagar salários e indenização

Na primeira instância, a Justiça determinou o pagamento dos salários de novembro de 2014 a novembro de 2015 e fixou indenização de R$ 5 mil por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) manteve a condenação ao pagamento dos salários, mas retirou a indenização. O professor recorreu ao TST.

Ao analisar o caso, o ministro Douglas Alencar, relator do recurso, afirmou que os riscos da atividade econômica devem ser assumidos pelo empregador, conforme prevê o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para ele, a falta de autorização para abrir novas turmas não justificava deixar o funcionário sem trabalho e sem renda enquanto o vínculo empregatício permanecia ativo. O ministro destacou que transferir ao trabalhador o peso da falta de aulas, privando-o de sua fonte de subsistência, contraria princípios do Direito do Trabalho e atinge a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

O relator também observou que o professor ficou sem receber salários desde novembro de 2014 até a rescisão do contrato, em junho de 2016. Segundo o entendimento aplicado pelo TST, o atraso reiterado no pagamento dos salários pode provocar dificuldades financeiras e sofrimento psicológico, caracterizando dano moral. A Quinta Turma decidiu por unanimidade restabelecer a indenização de R$ 5 mil. A decisão reconhece que a instituição não poderia manter o professor sem remuneração sob a justificativa de falta de turmas.

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