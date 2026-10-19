DIREITOS TRABALHISTAS

Professor fica 20 meses sem salário e universidade terá de pagar indenização por danos morais

TST considerou ilegal manter docente sem aulas e sem remuneração enquanto o contrato de trabalho continuava ativo; decisão foi unânime.

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:32

Professor fica 20 meses sem salário e universidade terá de pagar indenização por danos morais Crédito: Imagem gerada pela IA

Um professor da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, deverá receber os salários referentes ao período em que ficou sem aulas e sem remuneração, além de indenização por danos morais. Por unanimidade, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) considerou ilegal a conduta da instituição, que manteve o contrato de trabalho ativo mesmo sem oferecer turmas ao docente.

Contratado em maio de 2014 para lecionar no curso técnico em automação industrial, o professor afirmou que deixou de receber aulas em novembro daquele ano. Sua carga horária foi zerada, mas ele continuou formalmente empregado até junho de 2016, quando foi demitido. Durante esse intervalo, ficou sem receber salários.

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Na defesa, a universidade alegou que as disciplinas ministradas por ele haviam sido canceladas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do governo federal. Documentos do Ministério da Educação (MEC), porém, levaram a 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a concluir que duas turmas do curso haviam sido autorizadas no período. O registro de rejeição ou cancelamento só apareceu depois de novembro de 2015.

Universidade terá de pagar salários e indenização

Na primeira instância, a Justiça determinou o pagamento dos salários de novembro de 2014 a novembro de 2015 e fixou indenização de R$ 5 mil por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) manteve a condenação ao pagamento dos salários, mas retirou a indenização. O professor recorreu ao TST.

Ao analisar o caso, o ministro Douglas Alencar, relator do recurso, afirmou que os riscos da atividade econômica devem ser assumidos pelo empregador, conforme prevê o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para ele, a falta de autorização para abrir novas turmas não justificava deixar o funcionário sem trabalho e sem renda enquanto o vínculo empregatício permanecia ativo. O ministro destacou que transferir ao trabalhador o peso da falta de aulas, privando-o de sua fonte de subsistência, contraria princípios do Direito do Trabalho e atinge a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.