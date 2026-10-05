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Professor que trabalhava em universidade há 30 anos é demitido durante tratamento de câncer e TST  manda instituição reintegrar e pagar R$ 20 mil

Ministros entenderam que a faculdade não apresentou justificativas suficientes para afastar a suspeita de discriminação na dispensa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:59

Universidade invalida autodeclaração, cancela matrícula de aluno cotista após 6 anos e Justiça manda manter estudante no curso
Professor que trabalhava em universidade há 30 anos é demitido durante tratamento de câncer e TST manda instituição reintegrar e pagar R$ 20 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Enquanto enfrentava um tratamento contra o câncer, um professor universitário foi dispensado após quase três décadas de trabalho na mesma instituição. A justificativa apresentada pela faculdade envolvia reclamações de alunos e mudanças na organização das atividades. Para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), porém, as razões apresentadas não foram suficientes para afastar a possibilidade de discriminação.

A Segunda Turma do TST reconheceu o caráter discriminatório da dispensa, determinou a reintegração imediata do professor e fixou indenização de R$ 20 mil por danos morais. O caso tramita sob segredo de justiça. A decisão levou em consideração o Protocolo para Atuação e Julgamento com Perspectiva Antidiscriminatória, Interseccional e Inclusiva, lançado em 2024 e voltado à análise de situações que envolvem vulnerabilidade e desigualdade estrutural no ambiente de trabalho.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Professor relatou perda de funções durante tratamento

O docente trabalhava na instituição havia quase 30 anos quando foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, em março de 2020, aos 65 anos. Quatro meses depois, em julho, recebeu a informação de que seria demitido. No dia seguinte, porém, a dispensa foi cancelada e ele permaneceu no emprego até fevereiro de 2021.

Durante esse período, o professor afirmou ter passado por um processo de esvaziamento de suas funções. Segundo ele, começou a receber atividades incompatíveis com sua trajetória profissional, como a coordenação de um curso que já havia sido encerrado e tarefas de menor responsabilidade.

Na ação trabalhista, o docente sustentou que a situação provocou sentimento de desvalorização e inutilidade justamente durante o período em que enfrentava o tratamento contra a doença.

Faculdade alegou reclamações de alunos

A instituição de ensino negou que a dispensa tivesse relação com o câncer ou com a condição de saúde do professor. Segundo a defesa, a decisão foi motivada por reclamações sucessivas de alunos relacionadas à condução das aulas. A faculdade afirmou que os registros constavam de relatórios internos e avaliações acadêmicas. A instituição também sustentou que os documentos apresentados no processo mostravam um histórico de críticas ao desempenho profissional do professor e, por isso, afastariam a hipótese de discriminação.

Primeiras decisões não reconheceram discriminação

Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho haviam considerado válida a dispensa. Por maioria, o Regional entendeu que, apesar de o professor ter uma doença grave, não havia sido comprovado que a demissão tivesse ocorrido em razão de estigma ou preconceito.

Na avaliação do TRT, a dispensa estaria relacionada a questões organizacionais, como redução da carga horária, diminuição do número de turmas e mudanças na oferta de disciplinas. As reclamações de alunos também foram consideradas entre os motivos apresentados pela instituição. O professor recorreu ao TST.

TST aponta presunção de discriminação

Ao analisar o caso, a ministra Delaíde Miranda Arantes destacou que o Tribunal Regional havia exigido que o próprio professor comprovasse a ocorrência de discriminação. Segundo a ministra, porém, a Súmula 443 do TST estabelece uma presunção de caráter discriminatório em situações que envolvem doenças graves capazes de gerar estigma ou preconceito. Nesse cenário, caberia à instituição demonstrar de maneira consistente que a dispensa ocorreu por um motivo legítimo e sem relação com a condição de saúde do trabalhador.

Para a relatora, justificativas genéricas, como o alegado desconforto de alunos, não seriam suficientes para afastar a suspeita de discriminação diante da situação de vulnerabilidade apresentada pelo professor. A instituição, segundo a análise do TST, também não apresentou critérios objetivos que justificassem a dispensa nem demonstrou a existência de punições disciplinares anteriores.

Além disso, a alegação de redução da carga horária não veio acompanhada de comprovação considerada adequada sobre a efetiva diminuição do número de alunos.

Idade e câncer foram analisados em conjunto

Outro ponto destacado pela ministra foi a combinação de fatores de vulnerabilidade presentes no caso. O professor tinha 65 anos quando recebeu o diagnóstico de câncer. Para Delaíde Miranda Arantes, idade avançada e doença grave não deveriam ser analisadas separadamente, já que a combinação das duas condições poderia ampliar a situação de vulnerabilidade do trabalhador.

Por unanimidade, a Segunda Turma do TST reconheceu que a dispensa foi discriminatória e determinou a reintegração imediata do professor ao emprego. A decisão também estabeleceu o restabelecimento da carga horária de 31 horas semanais e fixou R$ 20 mil de indenização por danos morais. Com a decisão, o Tribunal considerou que as justificativas apresentadas pela instituição não foram suficientes para afastar a presunção de discriminação diante do contexto de saúde e vulnerabilidade do trabalhador.

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