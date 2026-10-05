DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

Professor que trabalhava em universidade há 30 anos é demitido durante tratamento de câncer e TST manda instituição reintegrar e pagar R$ 20 mil

Ministros entenderam que a faculdade não apresentou justificativas suficientes para afastar a suspeita de discriminação na dispensa

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:59

Professor que trabalhava em universidade há 30 anos é demitido durante tratamento de câncer e TST manda instituição reintegrar e pagar R$ 20 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Enquanto enfrentava um tratamento contra o câncer, um professor universitário foi dispensado após quase três décadas de trabalho na mesma instituição. A justificativa apresentada pela faculdade envolvia reclamações de alunos e mudanças na organização das atividades. Para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), porém, as razões apresentadas não foram suficientes para afastar a possibilidade de discriminação.

A Segunda Turma do TST reconheceu o caráter discriminatório da dispensa, determinou a reintegração imediata do professor e fixou indenização de R$ 20 mil por danos morais. O caso tramita sob segredo de justiça. A decisão levou em consideração o Protocolo para Atuação e Julgamento com Perspectiva Antidiscriminatória, Interseccional e Inclusiva, lançado em 2024 e voltado à análise de situações que envolvem vulnerabilidade e desigualdade estrutural no ambiente de trabalho.

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Professor relatou perda de funções durante tratamento

O docente trabalhava na instituição havia quase 30 anos quando foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, em março de 2020, aos 65 anos. Quatro meses depois, em julho, recebeu a informação de que seria demitido. No dia seguinte, porém, a dispensa foi cancelada e ele permaneceu no emprego até fevereiro de 2021.

Durante esse período, o professor afirmou ter passado por um processo de esvaziamento de suas funções. Segundo ele, começou a receber atividades incompatíveis com sua trajetória profissional, como a coordenação de um curso que já havia sido encerrado e tarefas de menor responsabilidade.

Na ação trabalhista, o docente sustentou que a situação provocou sentimento de desvalorização e inutilidade justamente durante o período em que enfrentava o tratamento contra a doença.

Faculdade alegou reclamações de alunos

A instituição de ensino negou que a dispensa tivesse relação com o câncer ou com a condição de saúde do professor. Segundo a defesa, a decisão foi motivada por reclamações sucessivas de alunos relacionadas à condução das aulas. A faculdade afirmou que os registros constavam de relatórios internos e avaliações acadêmicas. A instituição também sustentou que os documentos apresentados no processo mostravam um histórico de críticas ao desempenho profissional do professor e, por isso, afastariam a hipótese de discriminação.

Primeiras decisões não reconheceram discriminação

Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho haviam considerado válida a dispensa. Por maioria, o Regional entendeu que, apesar de o professor ter uma doença grave, não havia sido comprovado que a demissão tivesse ocorrido em razão de estigma ou preconceito.

Na avaliação do TRT, a dispensa estaria relacionada a questões organizacionais, como redução da carga horária, diminuição do número de turmas e mudanças na oferta de disciplinas. As reclamações de alunos também foram consideradas entre os motivos apresentados pela instituição. O professor recorreu ao TST.

TST aponta presunção de discriminação

Ao analisar o caso, a ministra Delaíde Miranda Arantes destacou que o Tribunal Regional havia exigido que o próprio professor comprovasse a ocorrência de discriminação. Segundo a ministra, porém, a Súmula 443 do TST estabelece uma presunção de caráter discriminatório em situações que envolvem doenças graves capazes de gerar estigma ou preconceito. Nesse cenário, caberia à instituição demonstrar de maneira consistente que a dispensa ocorreu por um motivo legítimo e sem relação com a condição de saúde do trabalhador.

Para a relatora, justificativas genéricas, como o alegado desconforto de alunos, não seriam suficientes para afastar a suspeita de discriminação diante da situação de vulnerabilidade apresentada pelo professor. A instituição, segundo a análise do TST, também não apresentou critérios objetivos que justificassem a dispensa nem demonstrou a existência de punições disciplinares anteriores.

Além disso, a alegação de redução da carga horária não veio acompanhada de comprovação considerada adequada sobre a efetiva diminuição do número de alunos.

Idade e câncer foram analisados em conjunto

Outro ponto destacado pela ministra foi a combinação de fatores de vulnerabilidade presentes no caso. O professor tinha 65 anos quando recebeu o diagnóstico de câncer. Para Delaíde Miranda Arantes, idade avançada e doença grave não deveriam ser analisadas separadamente, já que a combinação das duas condições poderia ampliar a situação de vulnerabilidade do trabalhador.