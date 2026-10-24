Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:29
Uma tentativa de ajudar um aluno que estava preso no banheiro terminou em tragédia em uma escola de idiomas de Guarulhos, na Grande São Paulo. A professora e coordenadora pedagógica Nayara, de 24 anos, morreu após cair de uma estrutura da unidade enquanto tentava entregar as chaves para que o estudante conseguisse sair do local.
O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (21), na unidade Taboão da escola Fisk. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a jovem tentou alcançar o banheiro por uma área superior do imóvel, acessada através de uma janela.
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro
Durante a tentativa, Nayara pisou em uma placa de drywall, material utilizado em estruturas internas de construções. A superfície não suportou seu peso e cedeu, fazendo com que a professora despencasse até o térreo.
Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. Quando chegaram à escola, encontraram a jovem caída nas proximidades de uma escada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada, mas a morte da professora foi constatada ainda no local.
O caso foi registrado como morte suspeita no 9º Distrito Policial de Guarulhos. A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Além de professora, Nayara exercia a função de coordenadora pedagógica da unidade Fisk Taboão. A instituição divulgou uma nota lamentando a morte da funcionária e destacando sua dedicação aos estudantes.
A escola descreveu a jovem como uma profissional apaixonada pela educação, que mantinha uma relação de carinho com os alunos e colegas de trabalho. "Seu amor pela educação, sua dedicação e sua luz continuarão vivos em nossas lembranças e em nossos corações", declarou a instituição.
A Fisk Guarulhos também ressaltou que Nayara deixou uma marca importante na comunidade escolar pelo comprometimento com o ensino e pela forma como se relacionava com as pessoas ao seu redor.