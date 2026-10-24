Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP

Nayara, que também era coordenadora pedagógica, caiu de uma estrutura após placa de drywall ceder; jovem tentava entregar chaves para libertar estudante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:29

Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP Crédito: Reprodução

Uma tentativa de ajudar um aluno que estava preso no banheiro terminou em tragédia em uma escola de idiomas de Guarulhos, na Grande São Paulo. A professora e coordenadora pedagógica Nayara, de 24 anos, morreu após cair de uma estrutura da unidade enquanto tentava entregar as chaves para que o estudante conseguisse sair do local.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (21), na unidade Taboão da escola Fisk. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a jovem tentou alcançar o banheiro por uma área superior do imóvel, acessada através de uma janela.

Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro

Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução
1 de 8
Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP por Reprodução

Durante a tentativa, Nayara pisou em uma placa de drywall, material utilizado em estruturas internas de construções. A superfície não suportou seu peso e cedeu, fazendo com que a professora despencasse até o térreo.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. Quando chegaram à escola, encontraram a jovem caída nas proximidades de uma escada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada, mas a morte da professora foi constatada ainda no local.

Leia mais

Imagem - Dove transforma cheiro de sabonete famoso em perfume e surpreende com frasco em formato inusitado

Dove transforma cheiro de sabonete famoso em perfume e surpreende com frasco em formato inusitado

Imagem - Correios colocam 12 imóveis à venda em sete estados com descontos de até 25%; veja como participar

Correios colocam 12 imóveis à venda em sete estados com descontos de até 25%; veja como participar

Imagem - Mulher mais rica do mundo tem fortuna de quase R$ 700 bilhões, mas prefere investir em arte a comandar império da família

Mulher mais rica do mundo tem fortuna de quase R$ 700 bilhões, mas prefere investir em arte a comandar império da família

O caso foi registrado como morte suspeita no 9º Distrito Policial de Guarulhos. A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Além de professora, Nayara exercia a função de coordenadora pedagógica da unidade Fisk Taboão. A instituição divulgou uma nota lamentando a morte da funcionária e destacando sua dedicação aos estudantes.

A escola descreveu a jovem como uma profissional apaixonada pela educação, que mantinha uma relação de carinho com os alunos e colegas de trabalho. "Seu amor pela educação, sua dedicação e sua luz continuarão vivos em nossas lembranças e em nossos corações", declarou a instituição.

A Fisk Guarulhos também ressaltou que Nayara deixou uma marca importante na comunidade escolar pelo comprometimento com o ensino e pela forma como se relacionava com as pessoas ao seu redor.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias deste sábado (24/10)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias deste sábado (24/10)
Imagem - Mulher ganha panela de pressão de presente e acaba vítima de golpe que causou prejuízo de R$ 36 mil

Mulher ganha panela de pressão de presente e acaba vítima de golpe que causou prejuízo de R$ 36 mil
Imagem - Correios colocam 12 imóveis à venda em sete estados com descontos de até 25%; veja como participar

Correios colocam 12 imóveis à venda em sete estados com descontos de até 25%; veja como participar