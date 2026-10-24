LUTO

Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP

Nayara, que também era coordenadora pedagógica, caiu de uma estrutura após placa de drywall ceder; jovem tentava entregar chaves para libertar estudante

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:29

Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro de escola em SP Crédito: Reprodução

Uma tentativa de ajudar um aluno que estava preso no banheiro terminou em tragédia em uma escola de idiomas de Guarulhos, na Grande São Paulo. A professora e coordenadora pedagógica Nayara, de 24 anos, morreu após cair de uma estrutura da unidade enquanto tentava entregar as chaves para que o estudante conseguisse sair do local.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (21), na unidade Taboão da escola Fisk. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a jovem tentou alcançar o banheiro por uma área superior do imóvel, acessada através de uma janela.

Professora de 24 anos morre ao tentar salvar aluno preso em banheiro 1 de 8

Durante a tentativa, Nayara pisou em uma placa de drywall, material utilizado em estruturas internas de construções. A superfície não suportou seu peso e cedeu, fazendo com que a professora despencasse até o térreo.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. Quando chegaram à escola, encontraram a jovem caída nas proximidades de uma escada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada, mas a morte da professora foi constatada ainda no local.

O caso foi registrado como morte suspeita no 9º Distrito Policial de Guarulhos. A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Além de professora, Nayara exercia a função de coordenadora pedagógica da unidade Fisk Taboão. A instituição divulgou uma nota lamentando a morte da funcionária e destacando sua dedicação aos estudantes.

A escola descreveu a jovem como uma profissional apaixonada pela educação, que mantinha uma relação de carinho com os alunos e colegas de trabalho. "Seu amor pela educação, sua dedicação e sua luz continuarão vivos em nossas lembranças e em nossos corações", declarou a instituição.