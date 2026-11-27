TRAGÉDIA

Professora de 31 anos se afoga ao salvar crianças de correnteza e morre após seis dias internada

Mariana Zorzo entrou no mar para socorrer seis crianças e outro professor durante atividade de projeto social na Barra da Lagoa

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:35

Mariana Zorzo salvou crianças e morreu após dias internada Crédito: Reprodução

Uma professora de 31 anos morreu após se afogar ao tentar salvar crianças arrastadas por uma correnteza na Praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis, Santa Catarina. Mariana Zorzo estava internada desde 19 de novembro, quando entrou no mar para socorrer alunos de um projeto social. A morte foi confirmada na quarta-feira (25), de acordo com informações do g1 Santa Catarina.

A educadora participava de uma atividade com crianças e adolescentes do Centro de Educação Monte Cristo (Cedep) quando seis alunos e outro professor foram arrastados pela correnteza. Ao perceber a situação, Mariana entrou na água para tentar resgatar o grupo, mas acabou se afogando.

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O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e guarda-vidas. Um professor de 32 anos foi retirado do mar com quadro de afogamento de grau 2 e encaminhado a um hospital. As demais crianças e adolescentes apresentaram afogamento de grau 1 e foram levados para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Mariana foi retirada da água em estado grave, com afogamento de grau 6. Ela recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e foi transportada pelo helicóptero Águia para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internada por seis dias, até a confirmação da morte.