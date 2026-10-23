FEMINICÍDIO

Professora é achada morta dentro de sacola depois de ser dada como desaparecida por não ir trabalhar nem buscar filha na escola

Homem com quem ela teria relacionamento confessou crime após buscas

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:25

O desaparecimento foi percebido após Luciana não buscar a filha na escola e não comparecer ao trabalho Crédito: Reprodução

O desaparecimento de uma professora que não foi buscar a filha na escola terminou de maneira trágica com a descoberta do corpo em uma área de mata de Faxinal dos Guedes, no interior de Santa Catarina, na quinta-feira (22). Luciana Menta, de 54 anos, estava envolvida em uma manta, dentro de uma sacola de viagem.

Um homem com quem ela estaria mantendo um relacionamento foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver. Segundo a Polícia Militar, ele confessou ter matado a professora no apartamento dela e levado o corpo de carro até o local onde foi encontrado.

Luciana trabalhava na rede municipal de ensino. Após a confirmação da morte, a prefeitura anunciou a suspensão das aulas no período da tarde desta sexta-feira (23).

Professora é morta e tem corpo abandonado em sacola 1 de 4

As buscas começaram depois que a ausência da professora chamou a atenção. Além de não buscar a filha, ela não teria comparecido ao trabalho e não atendia às ligações. O desaparecimento foi registrado na Rua Sete de Setembro, no Centro do município.

Ao verificar as câmeras de segurança do prédio onde Luciana morava, os policiais identificaram um homem entrando e saindo do apartamento em diferentes momentos. As imagens também mostraram que ele deixou o imóvel carregando uma sacola grande de viagem, colocada em um veículo.

A equipe foi até a casa do suspeito. Conforme o relato da PM, ele afirmou que discutiu com Luciana, segurou-a pelo pescoço e a asfixiou até a morte. Em seguida, envolveu o corpo em uma manta e o colocou na sacola.

O homem indicou aos policiais uma área de mata a cerca de oito quilômetros do apartamento. As equipes encontraram Luciana em um trecho de difícil acesso e isolaram o local. Um celular foi apreendido com o suspeito para perícia. A Polícia Civil investiga o caso.

Em manifestação nas redes sociais, a Prefeitura de Faxinal dos Guedes lamentou a morte da professora e prestou solidariedade à família, aos amigos e à comunidade escolar.