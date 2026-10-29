BRASIL

Professora é afastada após desejar estupro de filhos de eleitores de Lula

Caso ocorreu em Melgaço, no Pará

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18:26

Marinalva do Carmo Gomes Crédito: Reprodução

Uma professora de Melgaço, município localizado no arquipélago do Marajó, no Pará, foi afastada do cargo após publicar mensagens nas redes sociais com incitação à violência sexual contra filhos de eleitores do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que foi iniciado um processo para rescindir o contrato da profissional por justa causa.

Nas publicações, a docente, identificada como Marinalva do Carmo Gomes, utilizou palavras de baixo calão e expressões agressivas para defender atos de violência contra crianças em razão do posicionamento político de suas famílias.

Em nota, a Semed afirmou que o afastamento ocorreu diante da gravidade do caso e da indignação provocada pelas mensagens. Segundo a secretaria, a professora ficará fora das atividades enquanto são adotadas as medidas administrativas e legais necessárias para avaliar a rescisão contratual.

“Reafirmamos que manifestações dessa natureza são incompatíveis com os princípios e as responsabilidades que devem orientar a atuação dos profissionais da educação”, declarou o órgão.

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As mensagens publicadas podem configurar crime, conforme a legislação penal, além de violarem a proteção integral assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Após a repercussão do caso, Marinalva pediu desculpas pelas declarações. Em uma publicação, reconheceu que ultrapassou os limites nas palavras e que poderia ter magoado e ofendido pessoas.