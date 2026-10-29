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Professora é afastada após desejar estupro de filhos de eleitores de Lula

Caso ocorreu em Melgaço, no Pará

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18:26

Caso ocorreu em melgaço, no Pará
Marinalva do Carmo Gomes Crédito: Reprodução

Uma professora de Melgaço, município localizado no arquipélago do Marajó, no Pará, foi afastada do cargo após publicar mensagens nas redes sociais com incitação à violência sexual contra filhos de eleitores do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que foi iniciado um processo para rescindir o contrato da profissional por justa causa.

Nas publicações, a docente, identificada como Marinalva do Carmo Gomes, utilizou palavras de baixo calão e expressões agressivas para defender atos de violência contra crianças em razão do posicionamento político de suas famílias.

Em nota, a Semed afirmou que o afastamento ocorreu diante da gravidade do caso e da indignação provocada pelas mensagens. Segundo a secretaria, a professora ficará fora das atividades enquanto são adotadas as medidas administrativas e legais necessárias para avaliar a rescisão contratual.

“Reafirmamos que manifestações dessa natureza são incompatíveis com os princípios e as responsabilidades que devem orientar a atuação dos profissionais da educação”, declarou o órgão.

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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

As mensagens publicadas podem configurar crime, conforme a legislação penal, além de violarem a proteção integral assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Após a repercussão do caso, Marinalva pediu desculpas pelas declarações. Em uma publicação, reconheceu que ultrapassou os limites nas palavras e que poderia ter magoado e ofendido pessoas.

“Reconheço que me excedi em minhas palavras e que posso ter magoado e ofendido algumas pessoas. Por isso, venho pedir perdão a cada uma delas, especialmente à equipe da Escola Gervásio Bandeira e à Secretaria Municipal de Educação de Melgaço”, escreveu.

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