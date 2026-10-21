BRASIL

Professora é agredida e tem todos os ossos do rosto fraturados

Elizabeth Caramaschi, de 79 anos, foi agredida com garrafa de vidro e deve passar por cirurgia de reconstrução facial; ela segue internada

Metrópoles

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 23:57

Elizabeth Caramaschi Crédito: Reprodução

A professora aposentada da Universidade Federal de Goiás (UFG) Elizabeth Caramaschi, de 79 anos, que foi brutalmente agredida com uma garrafa de vidro, na capital goiana, sofreu múltiplas fraturas e teve todos os ossos do rosto quebrados.