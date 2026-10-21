Professora é agredida e tem todos os ossos do rosto fraturados

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Metrópoles
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 23:57
A professora aposentada da Universidade Federal de Goiás (UFG) Elizabeth Caramaschi, de 79 anos, que foi brutalmente agredida com uma garrafa de vidro, na capital goiana, sofreu múltiplas fraturas e teve todos os ossos do rosto quebrados.
Segundo informações divulgadas pelo filho da vítima, Thiago Caramaschi, ela precisará passar por uma cirurgia de reconstrução facial em razão da gravidade dos ferimentos.