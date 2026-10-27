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Professora filmada fazendo saudação nazista presta depoimento no Rio: 'Deboche'

Caso ocorreu em Botafogo, na Zona Sul

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:32

Erica Marques Pinho
Erica Marques Pinho Crédito: Reprodução

A professora de inglês Erica Marques Pinho, que foi filmada fazendo uma saudação nazista no segundo turno das eleições, prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo) sobre o caso.

De acordo com informações do g1 Rio de Janeiro, a mulher chegou pouco antes das 11h e deixou o local por volta das 13h20, sem falar com a imprensa.

O advogado dela disse que ela foi chamada de nazista e racista por estar com uma camisa do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e um boné com a frase "Make America Great Again", que significa “Torne os Estados Unidos grandes novamente”.

"Ela foi chamada de nazista, de racista, porque estava com o boné do Trump. Quando ela levanta o braço, foi um tom de deboche às acusações recebidas, sem intenção de expressar adesão ao racismo", disse o advogado Marcello Ramalho.

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Ainda segundo a defesa, a mulher "respeita profundamente a comunidade judaica e ela vai pedir escusas à comunidade judaica".

O caso ocorreu no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul, e foi registrado em delegacia como injúria por preconceito. O eleito Ian Andrade, que é judeu, gravou o momento.

“Eu não vou te falar medo, porque eu não tenho medo dessa gente, mas senti realmente um enjoo, um nojo”, disse.

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rio de Janeiro

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