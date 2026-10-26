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Professora flagrada puxando criança de 5 anos pelo agasalho tem justa causa mantida pela Justiça

Tribunal entendeu que a conduta comprometeu a confiança necessária para manter o vínculo de emprego e manteve a negativa de indenização por danos morais à docente

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:57

Sala de aula
Sala de aula Crédito: Shutterstock

A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de uma professora de educação infantil flagrada em vídeo puxando bruscamente pelo agasalho um aluno de cinco anos no refeitório da escola. A decisão foi tomada por unanimidade pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que considerou a conduta grave o suficiente para romper a confiança necessária à continuidade do contrato de trabalho.

O colegiado também manteve a decisão de primeira instância que negou à professora o pagamento de indenização por danos morais. Cabe recurso. No processo, a docente tentou reverter a justa causa. Entre os argumentos apresentados, alegou ter sido absolvida na esfera criminal e afirmou que a escola não havia instaurado procedimento disciplinar prévio com garantia de contraditório e ampla defesa.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

A instituição de ensino sustentou que a penalidade foi aplicada após a análise de imagens das câmeras de segurança, solicitada pela mãe da criança. A responsável também registrou um boletim de ocorrência. O relator do caso, juiz Maurílio de Paiva Dias, destacou que a dispensa ocorreu dois dias após o episódio, atendendo ao requisito da imediatidade na aplicação da penalidade. Segundo ele, a comunicação de desligamento descreveu claramente o comportamento inadequado, com indícios de violência contra a criança, que tem transtorno de déficit de atenção.

O magistrado ressaltou que o trabalho com crianças pequenas exige responsabilidade especial por parte dos profissionais. Para ele, a função de professora de educação infantil demanda “dever qualificado de autocontrole, zelo e cuidado para com as crianças”. Além das imagens anexadas ao processo, foram consideradas mensagens nas quais a própria professora teria reconhecido que teve um “estouro” e cometido um erro na maneira como tratou o estudante.

Absolvição criminal não impediu a justa causa

Ao analisar o argumento de que não houve procedimento disciplinar prévio, o relator explicou que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não exige que empregadores privados instaurem processo administrativo para apurar faltas disciplinares. Sobre a absolvição criminal, o magistrado observou que a decisão da Justiça Comum afastou o dolo necessário para configurar o crime de maus-tratos, mas não declarou que o fato não ocorreu. Por isso, o resultado do processo criminal não impediu o reconhecimento da falta grave na esfera trabalhista.

A 5ª Turma também manteve a negativa de indenização por danos morais. Conforme o relator, não houve provas de exposição vexatória, divulgação de informações desabonadoras a terceiros ou repasse de dados que prejudicassem a recolocação profissional da professora. A decisão também levou em conta que a carteira de trabalho apresentada no processo demonstrava que a profissional estava empregada.

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