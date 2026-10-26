DECISÃO

Professora flagrada puxando criança de 5 anos pelo agasalho tem justa causa mantida pela Justiça

Tribunal entendeu que a conduta comprometeu a confiança necessária para manter o vínculo de emprego e manteve a negativa de indenização por danos morais à docente

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:57

Sala de aula Crédito: Shutterstock

A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de uma professora de educação infantil flagrada em vídeo puxando bruscamente pelo agasalho um aluno de cinco anos no refeitório da escola. A decisão foi tomada por unanimidade pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que considerou a conduta grave o suficiente para romper a confiança necessária à continuidade do contrato de trabalho.

O colegiado também manteve a decisão de primeira instância que negou à professora o pagamento de indenização por danos morais. Cabe recurso. No processo, a docente tentou reverter a justa causa. Entre os argumentos apresentados, alegou ter sido absolvida na esfera criminal e afirmou que a escola não havia instaurado procedimento disciplinar prévio com garantia de contraditório e ampla defesa.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

A instituição de ensino sustentou que a penalidade foi aplicada após a análise de imagens das câmeras de segurança, solicitada pela mãe da criança. A responsável também registrou um boletim de ocorrência. O relator do caso, juiz Maurílio de Paiva Dias, destacou que a dispensa ocorreu dois dias após o episódio, atendendo ao requisito da imediatidade na aplicação da penalidade. Segundo ele, a comunicação de desligamento descreveu claramente o comportamento inadequado, com indícios de violência contra a criança, que tem transtorno de déficit de atenção.

O magistrado ressaltou que o trabalho com crianças pequenas exige responsabilidade especial por parte dos profissionais. Para ele, a função de professora de educação infantil demanda “dever qualificado de autocontrole, zelo e cuidado para com as crianças”. Além das imagens anexadas ao processo, foram consideradas mensagens nas quais a própria professora teria reconhecido que teve um “estouro” e cometido um erro na maneira como tratou o estudante.

Absolvição criminal não impediu a justa causa

Ao analisar o argumento de que não houve procedimento disciplinar prévio, o relator explicou que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não exige que empregadores privados instaurem processo administrativo para apurar faltas disciplinares. Sobre a absolvição criminal, o magistrado observou que a decisão da Justiça Comum afastou o dolo necessário para configurar o crime de maus-tratos, mas não declarou que o fato não ocorreu. Por isso, o resultado do processo criminal não impediu o reconhecimento da falta grave na esfera trabalhista.