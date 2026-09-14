DECISÃO

Professora recebe salário de R$ 7,7 mil, tem 60% da renda consumida por dívidas e consegue limitar descontos na Justiça

Descontos bancários chegavam a R$ 4,6 mil por mês e deixavam a servidora sem renda suficiente para despesas essenciais

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:18

Professora ficou no vermelho por conta dívidas Crédito: Imagem gerada por IA

Uma professora da rede municipal de Parnaíba, no Piauí, conseguiu limitar provisoriamente a 30% da renda líquida o valor mensal destinado ao pagamento de dívidas com três instituições financeiras. As retenções bancárias chegavam a R$ 4.607,40 por mês, o equivalente a 59,8% dos rendimentos da servidora.

A decisão foi proferida pelo juiz Heliomar Rios Ferreira, da 1ª Vara Cível de Parnaíba, em 20 de agosto. O limite foi fixado em R$ 2.313,08 mensais e deverá ser respeitado enquanto a Justiça elabora um plano para a quitação dos débitos.

Na ação de repactuação por superendividamento, a professora informou receber R$ 7.710,27 líquidos. Parte da renda era absorvida por empréstimos consignados, contratos de crédito com débito em conta corrente e faturas de cartão.

Além das cobranças bancárias, a servidora declarou gastar cerca de R$ 2.630 por mês com alimentação, saúde e moradia. A soma das dívidas e das despesas essenciais deixava um déficit mensal de R$ 472,13.

Para o magistrado, o comprometimento de quase 60% dos rendimentos deixava a professora sem recursos suficientes para manter as necessidades básicas e afetava o chamado mínimo existencial.

Tentativa de acordo terminou sem solução

O pedido para limitar os descontos havia sido negado no início do processo. O caso foi então encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Parnaíba, que realizou uma audiência por videoconferência em 2 de junho.

Todos os credores compareceram acompanhados de representantes autorizados a negociar, mas a tentativa de construir um acordo que abrangesse as dívidas não teve sucesso.

Após a professora apresentar uma planilha e uma proposta de pagamento, a Justiça determinou a abertura da fase de repactuação compulsória prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Um perito contábil deverá preparar, no prazo de 30 dias, um plano para o pagamento dos empréstimos pessoais e consignados mantidos com os três credores que permaneceram no processo.

A proposta deverá garantir aos bancos o recebimento do valor principal corrigido, retirar eventuais juros abusivos e encargos decorrentes de práticas consideradas irresponsáveis na concessão de crédito e estabelecer prazo de até 60 meses para a quitação. Também poderá prever carência de até 180 dias, contados da homologação.

Descontos não poderão ultrapassar R$ 2,3 mil

Enquanto o plano não for concluído, a Prefeitura de Parnaíba e as instituições financeiras deverão interromper os descontos em folha e os débitos em conta relacionados às operações incluídas na repactuação que ultrapassem, juntos, R$ 2.313,08 por mês.

A professora foi autorizada a depositar essa quantia em uma conta judicial até o quinto dia útil após receber os vencimentos. Os valores pagos serão posteriormente utilizados para amortizar o plano definitivo.

Os três credores também deverão deixar de incluir ou manter o nome da consumidora no SPC, no Serasa e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central em razão das dívidas abrangidas pela decisão.

A retirada ou suspensão das restrições deverá ocorrer em até cinco dias úteis após a intimação. O descumprimento poderá resultar em multa diária de R$ 500, inicialmente limitada a R$ 20 mil.

Financiamentos de moto e celular ficam fora do plano

Duas operações foram excluídas da repactuação: um financiamento de motocicleta e um contrato de crédito garantido por aparelho celular. Segundo a decisão, ambos possuem alienação fiduciária e, portanto, não podem ser incluídos no procedimento de superendividamento.

A restrição está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que exclui do plano os contratos de crédito com garantia real, além de financiamentos imobiliários e operações de crédito rural.

A Justiça também homologou um acordo para a quitação integral de uma dívida do cartão Riachuelo por R$ 550,84, com pagamento à vista. A professora deverá comprovar o recolhimento em dez dias, enquanto a Midway terá cinco dias, após essa comprovação, para retirar eventuais restrições relacionadas ao débito.