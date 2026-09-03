JUSTIÇA

Professora será indenizada em R$5 mil após ter imagem usada em publicação política

Tribunal entendeu que fotografia foi utilizada sem autorização em postagem impulsionada ligada à divulgação de obra pública

Thais Borges

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:26

Professora será indenizada em R$ 5 mil após ter imagem usada em publicação política Crédito: Freepik

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais a uma professora da rede pública que teve a imagem utilizada sem autorização em uma publicação política patrocinada. Por decisão unânime, o colegiado negou o recurso apresentado pelo DF e manteve a sentença de primeira instância pelos próprios fundamentos. As informações são da assessoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

A fotografia da professora foi registrada em ambiente escolar, durante uma atividade relacionada à Administração Pública, e posteriormente utilizada em uma publicação impulsionada no perfil pessoal do então governador, em meio à divulgação de uma obra pública. A servidora acionou a Justiça e conseguiu, em primeira instância, a confirmação de uma tutela de urgência que determinou ao ente público que não utilizasse sua imagem sem autorização expressa. Além disso, foi estabelecida indenização de R$ 5 mil por danos morais. O Distrito Federal recorreu da decisão e alegou que a publicação tinha caráter institucional e informativo.

Ao julgar o recurso, a Turma Recursal entendeu que a divulgação em um perfil pessoal de agente político, acompanhada de impulsionamento pago, afasta a alegação de que a publicação teria caráter exclusivamente institucional. Segundo os magistrados, o exercício da função pública não elimina o direito da servidora sobre a própria imagem nem dispensa autorização para sua utilização em uma divulgação desse tipo.

O colegiado também considerou que o fato de a professora aparecer apenas de maneira acessória na fotografia não afasta a irregularidade. Para os magistrados, a imagem permitia sua identificação e foi utilizada como parte de uma mensagem promocional relacionada à gestão pública. A situação, segundo a decisão, configura dano moral independentemente da comprovação de um prejuízo específico, conforme estabelece a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sobre a responsabilidade do Distrito Federal, a decisão de primeira instância já havia destacado que "a captação da imagem e o conteúdo divulgado guardam relação direta com o exercício da função pública e com a utilização da estrutura estatal, o que atrai a responsabilidade do Distrito Federal, sem prejuízo do direito de regresso".

A retirada posterior da publicação, segundo o entendimento judicial, não elimina o dano já ocorrido nem afasta a determinação para que o DF não volte a utilizar a imagem da professora sem autorização específica.