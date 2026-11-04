Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professores de escolas privadas poderão ter piso salarial de R$ 5,1 mil; entenda projeto

Instituições teriam até quatro anos para se adequar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:21

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Shutterstock

Professores de escolas privadas poderão passar a receber um piso salarial nacional de R$ 5.130,63 para uma jornada de até 40 horas semanais. A medida está prevista no Projeto de Lei 5.675/2026, apresentado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), que propõe estender à rede particular o piso já aplicado aos profissionais do magistério público da educação básica.

Pelo texto, o valor será proporcional para os profissionais que cumprirem jornadas inferiores a 40 horas. A proposta também estabelece um período de adaptação para as instituições de ensino privadas, com implementação gradual entre o 12º e o 48º mês após a eventual entrada da lei em vigor.

;Veja as áreas que mais contratam e saiba quais são os cargos que têm vagas com salários de até R$ 10 mil

Engenheiro Civil lidera ranking  por Shutterstock
Na segunda posição aparece o Analista Contábil, da área Financeira, com 39 anúncios por Freepik
O terceiro lugar é ocupado pelo cargo de Programador, na área de Informática, com 31 vagas por Shutterstock
Na área de Comunicação e Marketing, o destaque é para Coordenador de Marketing, que aparece em quarto lugar por Shutterstock
o cargo de Comprador, na área de Suprimentos, fecha o ranking por Shutterstock
Cinco cargos têm vagas com salários de até R$ 10 mil; veja as áreas que mais contratam por Imagem gerada pela IA
1 de 6
Engenheiro Civil lidera ranking  por Shutterstock

O projeto permite ainda que acordos ou convenções coletivas de trabalho ampliem os prazos de adequação ou estabeleçam valores inferiores ao piso nacional. Para isso, será necessário comprovar que os custos da medida podem colocar em risco os empregos dos trabalhadores representados pelo sindicato.

O que diz o projeto?

Segundo a justificativa apresentada pelo autor, a iniciativa busca valorizar os professores da rede privada, tornar a carreira mais atrativa e incentivar a formação de novos profissionais.

O período de até quatro anos para adaptação foi previsto para permitir que as instituições particulares organizem suas finanças diante dos novos custos. Já a possibilidade de negociação coletiva pretende evitar demissões em massa ou prejuízos à prestação dos serviços educacionais.

O Projeto de Lei 5.675/2026 foi autuado em 27 de outubro e aguarda despacho no Plenário do Senado Federal. Até o momento, a proposta ainda não foi distribuída para análise das comissões.

Tags:

Salários

Mais recentes

Imagem - Ram 2500 tem recall no Brasil por risco de falha nos freios e no sistema de segurança

Ram 2500 tem recall no Brasil por risco de falha nos freios e no sistema de segurança
Imagem - Com prêmio de R$ 1 bilhão, Caixa emite nota com orientações para a Mega da Virada

Com prêmio de R$ 1 bilhão, Caixa emite nota com orientações para a Mega da Virada
Imagem - Temporais, granizo e risco de tornados: veja a previsão do tempo para esta quarta (4)

Temporais, granizo e risco de tornados: veja a previsão do tempo para esta quarta (4)