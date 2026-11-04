SALÁRIO

Professores de escolas privadas poderão ter piso salarial de R$ 5,1 mil; entenda projeto

Instituições teriam até quatro anos para se adequar

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:21

Dinheiro Crédito: Shutterstock

Professores de escolas privadas poderão passar a receber um piso salarial nacional de R$ 5.130,63 para uma jornada de até 40 horas semanais. A medida está prevista no Projeto de Lei 5.675/2026, apresentado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), que propõe estender à rede particular o piso já aplicado aos profissionais do magistério público da educação básica.

Pelo texto, o valor será proporcional para os profissionais que cumprirem jornadas inferiores a 40 horas. A proposta também estabelece um período de adaptação para as instituições de ensino privadas, com implementação gradual entre o 12º e o 48º mês após a eventual entrada da lei em vigor.

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O projeto permite ainda que acordos ou convenções coletivas de trabalho ampliem os prazos de adequação ou estabeleçam valores inferiores ao piso nacional. Para isso, será necessário comprovar que os custos da medida podem colocar em risco os empregos dos trabalhadores representados pelo sindicato.

O que diz o projeto?

Segundo a justificativa apresentada pelo autor, a iniciativa busca valorizar os professores da rede privada, tornar a carreira mais atrativa e incentivar a formação de novos profissionais.

O período de até quatro anos para adaptação foi previsto para permitir que as instituições particulares organizem suas finanças diante dos novos custos. Já a possibilidade de negociação coletiva pretende evitar demissões em massa ou prejuízos à prestação dos serviços educacionais.