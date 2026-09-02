EDUCAÇÃO

Professores podem ganhar até R$ 15 mil e viagens com olimpíada nacional; veja como participar

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética também levará seis educadores à BETT Brasil 2027; inscrições para estudantes seguem abertas até 15 de setembro

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:50

Professores podem ganhar até R$ 15 mil e viagens com olimpíada nacional; veja como participar Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Professores de todo o Brasil também podem sair premiados da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026. Além de reconhecer o desempenho dos estudantes, a competição prevê viagens para Brasília, vouchers de até R$ 15 mil e participação na BETT Brasil 2027, um dos principais eventos de inovação e tecnologia para a educação da América Latina.

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), a ONEE 2026 reúne 48 distribuidoras de energia elétrica, com atuação em todos os estados brasileiros. A iniciativa tem o Grupo Equatorial, representado pela Equatorial Piauí, como empresa proponente e é coordenada pelo Instituto Abradee.

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A olimpíada utiliza desafios gamificados, provas interativas e atividades educativas para abordar temas como eficiência energética, sustentabilidade e consumo consciente. Quatro formas de premiar os professores Nesta edição, os educadores poderão ser reconhecidos em quatro modalidades de premiação, que levam em conta desde o engajamento das escolas até o acompanhamento pedagógico dos alunos.

Na Premiação Regular, serão escolhidos dois professores por estado: um do Ensino Fundamental e outro do Ensino Médio. Os selecionados terão viagem e despesas pagas para participar da Semana Olímpica e da Cerimônia Nacional de Premiação, em Brasília, entre 3 e 6 de novembro. A escolha considera a posição da escola no ranking estadual, calculado principalmente a partir do número de estudantes inscritos e da participação efetiva na jornada pedagógica. Também há critérios técnicos para desempate.

Já a Premiação Extra Nacional vai reconhecer os três professores das escolas com melhor desempenho no ranking nacional. Os educadores com maior engajamento nas inscrições e na jornada pedagógica receberão vouchers de:

R$ 15 mil para o primeiro colocado;

R$ 10 mil para o segundo;

R$ 7,5 mil para o terceiro.



A olimpíada também terá uma Premiação Extra Regional, destinada a 100 professores — 20 de cada região do país. Cada vencedor receberá um voucher de até R$ 2 mil.

Professores dos campeões irão à BETT Brasil

Outra novidade da ONEE 2026 é a Premiação Extra Pedagógica. Seis professores que acompanharam diretamente os estudantes vencedores da etapa final, realizada em Brasília, serão contemplados com viagem e participação na BETT Brasil 2027. O reconhecimento busca destacar o papel dos educadores no desenvolvimento e no desempenho dos alunos durante a competição.

O que o professor precisa fazer?

Para concorrer às premiações, o professor precisa concluir a Jornada Formativa Docente da ONEE e manter vínculo com a escola contemplada. A indicação dos educadores premiados será feita pelas próprias instituições de ensino, seguindo os critérios de elegibilidade e transparência estabelecidos no regulamento. As escolas também precisam ter pelo menos um estudante medalhista na primeira fase para participar das premiações.

O ranking considera principalmente o número de alunos inscritos e aqueles que concluem a jornada pedagógica. Em caso de empate, será considerada ainda a ordem de inscrição da escola na plataforma. Segundo a organização, todo o processo de apuração será registrado e disponibilizado para consulta. Inscrições seguem abertas A ONEE 2026 está com inscrições abertas até 15 de setembro.