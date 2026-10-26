POLÍTICA

Projeto de lei quer proibir cobrança para acessar praias, rios e cachoeiras

Regra vale para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de concessionárias e particulares autorizados a explorar bens naturais públicos

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:38

Texto está em análise na Câmara dos Deputados Crédito: Câmara dos Deputados

Um projeto de lei quer garantir o acesso gratuito da população a praias, rios, lagoas, cachoeiras e ilhas públicas de todo o Brasil. Trata-se do PL 3700/26, que está em análise na Câmara dos Deputados e proíbe a cobrança de taxas, tarifas, pedágios, ingressos ou qualquer outro pagamento para entrar, circular ou permanecer nesses locais.

De acordo com o texto, a regra vale para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de concessionárias e particulares autorizados a explorar bens naturais públicos. O autor da proposta é o deputado Marcos Tavares (PDT), do Rio de Janeiro.

O texto, no entanto, outros serviços opcionais oferecidos aos visitantes podem ser cobrados. Entram nesta lista: estacionamento, transporte, passeios turísticos, hospedagem e aluguel de equipamentos. Além disso, taxas em unidades de conservação da natureza serão mantidas.

Em condomínios fechados onde áreas comuns representem o acesso tradicional ou único a um recurso natural, a passagem de pedestres não poderá ser bloqueada nem cobrada.

Além disso, o PL proíbe a instalação de cancelas, guaritas, cercas ou portões que impeçam a livre circulação. As restrições temporárias serão permitidas quando justificadas por segurança pública, calamidade, proteção ambiental ou obras autorizadas.