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Projeto de lei quer proibir cobrança para acessar praias, rios e cachoeiras

Regra vale para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de concessionárias e particulares autorizados a explorar bens naturais públicos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:38

CENTRO DE DECISÕES: A Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Palácio do Governo
Texto está em análise na Câmara dos Deputados Crédito: Câmara dos Deputados

Um projeto de lei quer garantir o acesso gratuito da população a praias, rios, lagoas, cachoeiras e ilhas públicas de todo o Brasil. Trata-se do PL 3700/26, que está em análise na Câmara dos Deputados e proíbe a cobrança de taxas, tarifas, pedágios, ingressos ou qualquer outro pagamento para entrar, circular ou permanecer nesses locais.

De acordo com o texto, a regra vale para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de concessionárias e particulares autorizados a explorar bens naturais públicos. O autor da proposta é o deputado Marcos Tavares (PDT), do Rio de Janeiro.

O texto, no entanto, outros serviços opcionais oferecidos aos visitantes podem ser cobrados. Entram nesta lista: estacionamento, transporte, passeios turísticos, hospedagem e aluguel de equipamentos. Além disso, taxas em unidades de conservação da natureza serão mantidas.

Em condomínios fechados onde áreas comuns representem o acesso tradicional ou único a um recurso natural, a passagem de pedestres não poderá ser bloqueada nem cobrada.

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Além disso, o PL proíbe a instalação de cancelas, guaritas, cercas ou portões que impeçam a livre circulação. As restrições temporárias serão permitidas quando justificadas por segurança pública, calamidade, proteção ambiental ou obras autorizadas.

O texto será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Desenvolvimento Urbano; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Após a análise, a proposta ainda deverá ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

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Câmara dos Deputados

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