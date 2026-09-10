Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Projeto que exige separação de torcidas nos estádios é aprovado

Medida busca prevenir conflitos entre torcedores rivais e ampliar a segurança do público em eventos esportivos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:28

Estádio Nilton Santos
Estádio  Crédito: Reprodução

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5779/23, que determina a separação de torcidas rivais em estádios e arenas esportivas. A medida tem como objetivo prevenir conflitos e garantir a segurança do público durante eventos esportivos.

O texto altera a Lei Geral do Esporte e estabelece regras para a gestão das torcidas nas arenas de acordo com a natureza de cada evento.

Estádios com mais estrutura de segurança nos arredores

Arena Fonte Nova (Bahia) – 17 por Sam Júnior/ Divulgação
Maracanã (Flamengo e Fluminense) - 12 por Daniel Basil/Portal da Copa
Vila Belmiro (Santos) – 11 por Fábio Maradei I Santos FC
Alfredo Jaconi (Juventude) – 9 por Divulgação
Ilha do Retiro (Sport) – 9 por Foto: Williams Aguiar/Sport
Beira-Rio (Internacional) – 8 por Ricardo Duarte/Internacional
Nilton Santos (Botafogo) – 7 por FABIO MOTTA/Divulgação
Allianz Parque (Palmeiras) – 5 por Divulgação Palmeiras
Neo Química Arena (Corinthians) – 4 por Divulgação
São Januário (Vasco) – 5 por Divulgação
Mineirão (Cruzeiro) – 4 por Divulgação
Castelão (Ceará e Fortaleza) – 4 por Reprodução I X
Arena do Grêmio (Grêmio) – 2 por Divulgação
Morumbi (São Paulo) – 2 por Shutterstock
Cícero de Souza Marques (RB Bragantino) – 1 por Divulgação
José Maria de Campos Maia (Mirassol) – 1 por Divulgação
Barradão (Vitória) – 1 por Divulgação
Arena MRV (Atlético-MG) – 0 por Atlético Mineiro/Divulgação
1 de 18
Arena Fonte Nova (Bahia) – 17 por Sam Júnior/ Divulgação

O relator da proposta, deputado Flávio Nogueira (PT-PI), apresentou parecer favorável à constitucionalidade do projeto. A autoria é do deputado Julio Arcoverde (PP-PI). “A medida proposta revela-se compatível com os direitos fundamentais à vida e à segurança, ao buscar reduzir situações de risco e prevenir episódios de violência em eventos esportivos mediante a adoção de mecanismo de segregação de torcidas rivais quando as circunstâncias do evento assim recomendarem”, afirmou Nogueira.

A proposta tramita em caráter conclusivo e poderá seguir para análise do Senado, caso não haja recurso para que seja votada pelo Plenário da Câmara.

Para entrar em vigor como lei, o projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e, posteriormente, passar pela sanção presidencial.

Tags:

Estádios

Mais recentes

Imagem - Mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão desembarcar fora de pontos de ônibus à noite

Mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão desembarcar fora de pontos de ônibus à noite
Imagem - Semana do Cinema: confira os filmes que podem ser vistos por R$ 10

Semana do Cinema: confira os filmes que podem ser vistos por R$ 10
Imagem - Mega-Sena sorteia R$ 76 milhões nesta quinta; apostas vão até 20h

Mega-Sena sorteia R$ 76 milhões nesta quinta; apostas vão até 20h