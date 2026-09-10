ESPORTES

Projeto que exige separação de torcidas nos estádios é aprovado

Medida busca prevenir conflitos entre torcedores rivais e ampliar a segurança do público em eventos esportivos

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:28

Estádio Crédito: Reprodução

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5779/23, que determina a separação de torcidas rivais em estádios e arenas esportivas. A medida tem como objetivo prevenir conflitos e garantir a segurança do público durante eventos esportivos.

O texto altera a Lei Geral do Esporte e estabelece regras para a gestão das torcidas nas arenas de acordo com a natureza de cada evento.

Estádios com mais estrutura de segurança nos arredores 1 de 18

O relator da proposta, deputado Flávio Nogueira (PT-PI), apresentou parecer favorável à constitucionalidade do projeto. A autoria é do deputado Julio Arcoverde (PP-PI). “A medida proposta revela-se compatível com os direitos fundamentais à vida e à segurança, ao buscar reduzir situações de risco e prevenir episódios de violência em eventos esportivos mediante a adoção de mecanismo de segregação de torcidas rivais quando as circunstâncias do evento assim recomendarem”, afirmou Nogueira.

A proposta tramita em caráter conclusivo e poderá seguir para análise do Senado, caso não haja recurso para que seja votada pelo Plenário da Câmara.