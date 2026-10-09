MUDANÇA

Projeto quer aumentar vagas para idosos em estacionamentos e prevê multa de R$ 5 mil

Proposta em análise na Câmara prevê que quantidade de vagas reservadas acompanhe a proporção de pessoas com mais de 60 anos em cada município

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:00

Projeto quer aumentar vagas para idosos em estacionamentos e prevê multa de R$ 5 mil Crédito: Mateus Nunes

Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados quer ampliar a quantidade de vagas de estacionamento reservadas para pessoas idosas em cidades onde essa parcela da população é maior. A proposta prevê mudanças no percentual mínimo de vagas e estabelece multa de R$ 5 mil para estabelecimentos que descumprirem as regras.

O Projeto de Lei 1594/26, de autoria do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), altera o Estatuto da Pessoa Idosa, que atualmente determina a reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados.

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Pelo texto, quando pessoas com mais de 60 anos representarem mais de 10% da população local, o percentual de vagas reservadas deverá acompanhar essa proporção, com acréscimo de pelo menos 2%. Se a parcela da população idosa ultrapassar 20%, o acréscimo mínimo será de 5%. Nos municípios onde esse grupo superar 30% dos moradores, o índice será definido por decreto municipal, com base em estudos técnicos.

Segundo o autor, a regra atual precisa ser atualizada diante das mudanças demográficas do país. Chico Alencar afirma que, em bairros e municípios com maior concentração de idosos, o percentual de vagas reservadas pode ser insuficiente.

A proposta também prevê a padronização nacional da credencial de estacionamento para pessoas idosas. As vagas deverão ser sinalizadas e, preferencialmente, ficar próximas às entradas dos estabelecimentos.

O descumprimento das medidas poderá resultar em multa de R$ 5 mil por vaga não reservada ou utilizada indevidamente. Em caso de reincidência, o valor será dobrado, e o estabelecimento poderá ter as atividades suspensas por até 30 dias.