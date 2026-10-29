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Projeto quer proibir cobrança de estacionamento para trabalhadores de shoppings

Proposta prevê gratuidade durante a jornada de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:14

Projeto quer proibir cobrança de estacionamento para trabalhadores de shoppings
Projeto quer proibir cobrança de estacionamento para trabalhadores de shoppings Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados quer proibir a cobrança de estacionamento de trabalhadores de shopping centers, centros comerciais e estabelecimentos semelhantes. O PL 3518/26 prevê gratuidade durante toda a jornada de trabalho, incluindo os períodos de entrada e saída.

A medida abrange empregados de lojas e da administração dos empreendimentos, além de trabalhadores terceirizados, temporários, aprendizes, estagiários e outros prestadores de serviços.

“Não é razoável que o trabalhador, depois de cumprir sua jornada, veja parte de sua remuneração comprometida por uma cobrança vinculada ao simples comparecimento ao local de trabalho”, afirma o autor da proposta, o ex-deputado Jorge Araújo (BA).

O projeto prevê que a isenção se aplique a cobranças por diária, mensalidade, tarifa e taxa de credenciamento, além de descontos feitos diretamente na folha de pagamento ou no cartão de acesso.

Carros que deixam a categoria Uber Black e Comfort

Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução
Chevrolet Cruze Citroën C4 Lounge Hyundai Ioniq por Shutterstock
Toyota Prius Audi A3 Volkswagen Nivus por Divulgação
Carros que deixam a categoria Uber Comfort (a partir de 11 de janeiro de 2027): Fiat Argo Volkswagen Polo Volkswagen Voyage por Shutterstock
Chevrolet Prisma Toyota Yaris Hatch Peugeot 208 Renault Zoe por Divulgação
Chevrolet Joy Plus JAC J3 Turin por Shutterstock
Kia Rio JAC iEV40 por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução

A proposta não obriga os estabelecimentos a criar novas vagas nem garante preferência aos trabalhadores sobre espaços reservados a idosos, pessoas com deficiência, gestantes ou destinados a operações de carga e descarga.

A administração dos empreendimentos poderá estabelecer regras internas de cadastro, identificação e segurança para conceder o benefício. Essas exigências, porém, não poderão impedir o exercício do direito e deverão ser comunicadas de forma clara aos trabalhadores.

Em caso de descumprimento, o projeto prevê sanções civis, administrativas e trabalhistas. Os valores cobrados indevidamente também deverão ser devolvidos aos trabalhadores, com atualização monetária.

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Indústria, Comércio e Serviços; de Trabalho; e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

Para entrar em vigor, a proposta precisará ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

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