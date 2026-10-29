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Projeto quer proibir cobrança de estacionamento para trabalhadores de shoppings

Proposta prevê gratuidade durante a jornada de trabalho

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:14

Projeto quer proibir cobrança de estacionamento para trabalhadores de shoppings Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados quer proibir a cobrança de estacionamento de trabalhadores de shopping centers, centros comerciais e estabelecimentos semelhantes. O PL 3518/26 prevê gratuidade durante toda a jornada de trabalho, incluindo os períodos de entrada e saída.

A medida abrange empregados de lojas e da administração dos empreendimentos, além de trabalhadores terceirizados, temporários, aprendizes, estagiários e outros prestadores de serviços.

“Não é razoável que o trabalhador, depois de cumprir sua jornada, veja parte de sua remuneração comprometida por uma cobrança vinculada ao simples comparecimento ao local de trabalho”, afirma o autor da proposta, o ex-deputado Jorge Araújo (BA).

O projeto prevê que a isenção se aplique a cobranças por diária, mensalidade, tarifa e taxa de credenciamento, além de descontos feitos diretamente na folha de pagamento ou no cartão de acesso.

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A proposta não obriga os estabelecimentos a criar novas vagas nem garante preferência aos trabalhadores sobre espaços reservados a idosos, pessoas com deficiência, gestantes ou destinados a operações de carga e descarga.

A administração dos empreendimentos poderá estabelecer regras internas de cadastro, identificação e segurança para conceder o benefício. Essas exigências, porém, não poderão impedir o exercício do direito e deverão ser comunicadas de forma clara aos trabalhadores.

Em caso de descumprimento, o projeto prevê sanções civis, administrativas e trabalhistas. Os valores cobrados indevidamente também deverão ser devolvidos aos trabalhadores, com atualização monetária.

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Indústria, Comércio e Serviços; de Trabalho; e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.