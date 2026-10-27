MUDANÇA

Projeto quer proibir ensino a distância em cursos de saúde e educação física

Proposta prevê formação presencial para graduações que exigem atividades práticas

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:09

Projeto quer proibir ensino a distância em cursos de saúde e educação física Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um projeto de lei que proíbe a oferta de cursos de graduação a distância nas áreas da saúde e de educação física aguarda encaminhamento às comissões permanentes do Senado. O PL 5628/2026 já foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

A proposta destaca a importância das atividades práticas para a formação profissional e para a segurança no atendimento à população. Entre os cursos citados estão medicina e enfermagem, que exigem conhecimentos técnicos e experiências práticas que, segundo o texto, podem ser prejudicados pelo ensino a distância.

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A presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Lívia Vanessa Ribeiro, defende a proibição do EAD nas graduações da área da saúde. Para ela, a formação exclusivamente teórica pode comprometer a preparação dos profissionais e colocar pacientes em risco.

“Não se aprende a cuidar de vida somente por trás de uma tela”, afirmou. A representante também ressaltou que a formação em saúde exige atividades presenciais, compromisso ético e contato direto com as pessoas atendidas.