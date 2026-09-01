POLÍCIA INVESTIGA

Promotor de Justiça é encontrado morto dentro de casa em condomínio

Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, de 56 anos, atuava na área ambiental

Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:09

Luiz Alberto Segalla Bevilacqua Crédito: Reprodução

O promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, de 56 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (1º) na residência onde vivia, em Limeira, no interior de São Paulo. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

O Samu foi chamado pela manhã para atender uma ocorrência de ferimento por arma de fogo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe confirmou a morte ainda no imóvel. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como o caso foi registrado, se havia arma no local ou quais hipóteses são consideradas pela investigação.

Promotor foi achado morto em casa 1 de 4

Bevilacqua era titular da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Limeira. Ao longo da carreira, colaborou com ações do município contra a perturbação do sossego e chácaras irregulares, segundo a prefeitura.

Natural de Bauru, ele ingressou no Ministério Público de São Paulo em julho de 1995 e acumulava 31 anos de atuação como promotor. Também passou pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), conforme a Associação Paulista do Ministério Público.

Mestre em Direito Constitucional, Bevilacqua ainda lecionava no ensino superior. Em nota, o MPSP lamentou a morte e destacou sua trajetória no combate a ilícitos e o reconhecimento entre os colegas.