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Promotor de Justiça é encontrado morto dentro de casa em condomínio

Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, de 56 anos, atuava na área ambiental

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:09

Luiz Alberto Segalla Bevilacqua
Luiz Alberto Segalla Bevilacqua Crédito: Reprodução

O promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, de 56 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (1º) na residência onde vivia, em Limeira, no interior de São Paulo. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

O Samu foi chamado pela manhã para atender uma ocorrência de ferimento por arma de fogo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe confirmou a morte ainda no imóvel. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como o caso foi registrado, se havia arma no local ou quais hipóteses são consideradas pela investigação.

Promotor foi achado morto em casa

Promotor Luiz Alberto Segalla Bevilacqua por Reprodução
Promotor Luiz Alberto Segalla Bevilacqua por Reprodução
Promotor Luiz Alberto Segalla Bevilacqua por Reprodução
Luiz Alberto Segalla Bevilacqua por Reprodução
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Promotor Luiz Alberto Segalla Bevilacqua por Reprodução

Bevilacqua era titular da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Limeira. Ao longo da carreira, colaborou com ações do município contra a perturbação do sossego e chácaras irregulares, segundo a prefeitura.

Natural de Bauru, ele ingressou no Ministério Público de São Paulo em julho de 1995 e acumulava 31 anos de atuação como promotor. Também passou pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), conforme a Associação Paulista do Ministério Público.

Mestre em Direito Constitucional, Bevilacqua ainda lecionava no ensino superior. Em nota, o MPSP lamentou a morte e destacou sua trajetória no combate a ilícitos e o reconhecimento entre os colegas.

A OAB de Limeira afirmou que o promotor teve uma carreira marcada pelo “compromisso com a Justiça” e pelo respeito às instituições. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.

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