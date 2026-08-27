INVESTIGAÇÃO

Promotor deixa investigações de fraudes em concursos após apontar infiltração de PCC e CV

Membro do MP-AL alertou para possível tentativa de infiltrar pessoas ligadas ao crime organizado na Polícia Civil por meio de concurso

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:01

Coaracy Fonseca é promotor de Alagoas Crédito: Reprodução

Um promotor de Justiça de Alagoas decidiu abandonar novas investigações sobre possíveis fraudes em concursos públicos por temer retaliações. Ao comunicar a decisão ao procurador-geral de Justiça do estado, Coaracy Fonseca citou riscos ligados a organizações criminosas, grupos de pistolagem e uma possível infiltração de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) em órgãos públicos, de acordo com informações do UOL.

“Não disponho de condições funcionais para enfrentar isoladamente organizações criminosas ou estruturas de pistolagem e, sobretudo, não considero justificável expor minha segurança pessoal e da minha família a riscos dessa natureza sem aparato institucional adequado”, afirmou o promotor em ofício enviado ao procurador-geral de Justiça de Alagoas, Lean Araújo.

Titular da 17ª Promotoria de Justiça da Capital/Fazenda Pública Estadual e ex-procurador-geral de Justiça de Alagoas, Coaracy informou que concluirá os dois procedimentos sobre concursos que já estão em andamento. “Todavia, não vou prosseguir na análise de outros certames”, declarou no documento publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Alagoas.

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Segundo o promotor, as apurações ultrapassaram o campo das irregularidades administrativas e revelaram riscos que exigiriam estrutura institucional de inteligência e segurança. Ele citou informações sobre uma possível infiltração de integrantes de facções em “poderes constituídos e órgãos independentes” no estado.

Coaracy demonstrou preocupação especial com o concurso para os cargos de agente e escrivão da Polícia Civil de Alagoas. Para ele, uma eventual fraude poderia permitir o ingresso de pessoas ligadas ao crime organizado, incluindo grupos de pistolagem, PCC e Comando Vermelho, no quadro da segurança pública.

“Eventual fraude poderá permitir o ingresso de pessoas que terão acesso a armas, sistemas policiais, investigações sigilosas e dados de inteligência. Por isso, a segurança desse concurso não constitui mera questão administrativa; constitui caso de segurança pública”, afirmou. Caberá agora à Procuradoria-Geral de Justiça definir como o MP-AL irá lidar com os riscos apontados e avaliar o acompanhamento preventivo do concurso da Polícia Civil.