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Promotora vira alvo de investigação após comentário homofóbico sobre menino que queria fazer balé: 'Papinho de viado'

Rosemilly Albuquerque é acusada de publicar mensagens homofóbicas e transfóbicas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:20

MP de Pernambuco vai apurar comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora
MP de Pernambuco vai apurar comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora Crédito: Reprodução

Comentários publicados em uma rede social sobre uma criança que deseja fazer balé colocaram a promotora de Justiça Rosemilly Albuquerque no centro de uma investigação em Pernambuco. Integrante do Ministério Público estadual e atuante na 2ª Vara Criminal de Goiana, ela é alvo de uma denúncia após manifestações consideradas homofóbicas e transfóbicas feitas no Instagram, como revelou a coluna de Carlos Madeiro no UOL. 

A repercussão começou depois que o perfil atribuído à promotora comentou uma publicação do NETV, da TV Globo, sobre um menino que realizou o sonho de dançar balé. Nas respostas, a autora das mensagens associou a decisão dos pais a uma suposta influência comunista e afirmou que estariam “ensinando uma criança a se tornar mulher trans”. Em outra interação, dirigiu a um usuário a expressão: “papinho de viad@ kkkk”.

MP de Pernambuco vai apurar comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora

MP de Pernambuco vai apurar comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora por Reprodução
MP de Pernambuco vai apurar comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora por Reprodução
MP de Pernambuco vai apurar comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora por Reprodução
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MP de Pernambuco vai apurar comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora por Reprodução

As mensagens foram compartilhadas entre integrantes do próprio Ministério Público, que demonstraram indignação com o teor das publicações. Um colega de instituição chegou a encaminhar uma denúncia à Ouvidoria do MP-PE. Rosemilly mantinha pelo menos três contas nas redes sociais. A página onde os comentários foram publicados deixou de aparecer como ativa na sexta-feira (13).

Registros obtidos antes da desativação indicariam que o perfil era utilizado desde, pelo menos, 2025. Além do conteúdo discriminatório, a conta também reunia manifestações de caráter político-partidário. Esse tipo de posicionamento é vedado aos integrantes do Ministério Público, inclusive quando feito em perfis particulares, conforme as regras que orientam a atuação da categoria.

A Corregedoria-Geral do MP-PE confirmou que tomou conhecimento dos fatos e informou, em nota ao UOL, que “adotará as medidas cabíveis”. O órgão acrescentou que os procedimentos conduzidos pela Corregedoria são sigilosos, conforme previsto na legislação estadual e no regimento interno da instituição.

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Promotora Investigada Comentários Homofóbicos

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