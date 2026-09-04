BRASIL

Pronunciamento de Lula no 7 de Setembro traz apelo à soberania e democracia

Presidente vai defender o livre comércio e dirá que o Brasil não será "colônia de ninguém"

Metrópoles

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 21:54

Lula em pronunciamento oficial Crédito: Reprodução/ Gov BR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai usar o pronunciamento de 7 de Setembro para defender a soberania nacional e a democracia. O discurso do petista, que será transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão no próximo domingo (6), vai destacar a defesa de riquezas brasileiras, como terras raras, petróleo, água doce e a Amazônia.